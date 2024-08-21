Счастье жить у чистой воды

Горожане в белых одеждах. Самый массовый квиз в России. Соревнования на сапах и еда на любой вкус. Все это — летний фестиваль «Счастье чистой воды», прошедший в минувшие выходные в Иркутске на бульваре Гагарина, или, как часто говорят сами иркутяне, на «старой набережной» Ангары.
Жители города помнят, что минувшей зимой в областном центре уже проходил одноименный фестиваль. Многочисленные ледовые скульптуры в знаковых местах Иркутска восхищали и горожан, и гостей.
Городские власти решили закрепить успех и провести еще один. Только в этот раз финансировали его спонсоры, а не федеральный бюджет. И это можно считать признанием: корпорации поверили в фестиваль и его пользу для продвижения туристического бренда Иркутска.
— Совместно с партнерами приняли решение о продолжении масштабного мероприятия, свидетелями которого мы стали зимой. И у нас появилась летняя версия фестиваля, — рассказала Инга Корочкина, советник мэра Иркутска. — В этот раз подошли к организации еще более осознанно и сформировали масштабное мероприятие из трех частей: интеллектуальной, развлекательной и гастрономической.
За интеллектуальную составляющую отвечал квиз — его участники отвечали на 25 вопросов, так или иначе посвященных Иркутску и Байкалу. Сколько панно на стене «Иркутск — город трудовой доблести»? Как завершается припев песни «Иркутская история»? Сколько времени может провести под водой байкальская нерпа?
Денис Гук, организатор и бессменный ведущий этой интеллектуальной игры в Иркутске, настаивает: наш город является родиной квизов.
— Именно в столице Приангарья 15 лет назад начали проводить первые интеллектуальные игры. Все, что вы видите и слышите — варианты названия, форматы проведения квизов, — все это пошло из Иркутска, — заявляет он.
Потому иркутяне устроили не просто игру, а замахнулись на российский рекорд. Предыдущий установили в этом году во Владивостоке, где организаторы собрали 825 участников. Иркутск легко побил эти достижение: на площадь у памятника Александру III, где проходила игра, явились 1209 участников! Очередь из команд растянулась почти по всему периметру площади, а викторину пришлось начать на полчаса позже — организаторы не успевали регистрировать игроков. Рекорд был официально зафиксирован и подтвержден сертификатом Книги рекордов России.
Развлекательную часть составляли соревнования на сапах — надувных досках, на которых катаются с веслом. Сап-поло проходило на водной глади Ангары. Раз фестиваль называется «Счастье чистой воды», то организаторы закономерно решили вовлечь в праздник и главную речную артерию города. Соревнования шли два дня — субботу и воскресенье. Причем допущены к ним были не только профессионалы, но и любители.
Юным зрителям (да и не только юным — смотрели с удовольствием и взрослые) впервые показали мультфильм «Счастье чистой воды». Это экранизация новой, авторской, версии легенды про Байкал и Ангару. Почему у бабра — геральдического символа Иркутска — лапы с перепонками и бобриный хвост и зачем он держит в зубах соболя — все это можно было узнать из анимационной истории. Тем, кто пропустил премьеру, остается подождать, пока авторы выложат ленту в социальных сетях.
И конечно же, какие зрелища без хлеба? К празднику был приурочен гастрофестиваль «Сытый Бабр». Более 20 кафе и ресторанов предлагали угощения на любой вкус: там были и копченые ребрышки, и фруктовые салаты, грузинские хинкали и узбекский плов, блюда стран Юго-Восточной Азии и бургеры, прохладительные напитки, мороженое и бодрящий кофе.
А неподалеку мастера и рукодельницы раскинули ряды с товарами ручной работы — украшениями, свечами, косметикой, игрушками и сувенирами.
Многие горожане пришли в белом, как просили организаторы фестиваля, — белый цвет олицетворял чистоту байкальской воды. И это тоже знак — город принял новый праздник, поддержал новое начинание.
— Одна из целей проекта «Счастье чистой воды» — напомнить, какой бесценный ресурс у нас есть, показать уникальность и самобытность нашего города, — подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.
И, кажется, это вновь удалось.