Счастье жить у чистой воды

Юным зрителям (да и не только юным — смотрели с удовольствием и взрослые) впервые показали мультфильм «Счастье чистой воды». Это экранизация новой, авторской, версии легенды про Байкал и Ангару. Почему у бабра — геральдического символа Иркутска — лапы с перепонками и бобриный хвост и зачем он держит в зубах соболя — все это можно было узнать из анимационной истории. Тем, кто пропустил премьеру, остается подождать, пока авторы выложат ленту в социальных сетях.