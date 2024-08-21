Полный вперед!

И это только один из примеров. Так, работники разреза могут раз в три года бесплатно поехать на курорт, в санаторий или на море всей семьей — стоимость санаторно-курортного лечения для них составляет всего 20 процентов от реальной. И это уже не говоря о том, что предприятие берет на себя оплату проезда к месту отдыха и обратно. Также сотрудники «Харанорского» всегда с удовольствием отправляют детей в оздоровительные лагеря, ведь родители оплачивают только 10 процентов от стоимости путевки. Остальное — за счет разреза. Это крайне важно. Забайкальский край далеко не всегда радует хорошей погодой, и в приоритете для ребят — южные направления, где тепло, есть море и много солнца: Туапсе, Сочи или Анапа.