Полный вперед!

Разрез «Харанорский» в Забайкальском крае — крупнейший актив СУЭК в регионе. Близится очередной День шахтера. Свой профессиональный праздник разрез встречает во всеоружии. «Харанорский» — бесспорный лидер краевой угольной отрасли. За первые шесть месяцев 2024 года здесь добыли 2,93 миллиона тонн угля. В планах — довести добычу к концу года до 5,7 миллиона. Для разреза это будет рекордным показателем.
АО «Разрез Харанорский» по праву можно считать одним из старейших угольных предприятий России. Он был введен в эксплуатацию более полувека назад — именно тогда тут начали добывать бурый уголь открытым способом. С тех пор практически ежегодно план по добыче им перевыполняется, а само предприятие развивается, грамотно сочетая использование новейших технологий с искренней заботой о своих сотрудниках.
Так, самое пристальное внимание уделяется вопросам безопасности. Каждый день перед сменой персонал проходит медицинское освидетельствование и обязательный инструктаж по технике безопасности и тестирование. Сотрудникам измеряют пульс, давление и температуру, они проходят проверку на алкотестере, расписываются и делают тестовые задания на специальных терминалах. О том, что для предприятия забота о сотрудниках действительно важна, говорит хотя бы такой факт, что на разрезе между работниками распределяют каски нескольких цветов. Красные — для опытных рабочих. Зеленые надевают те, кто трудится меньше года, а значит, не успел досконально усвоить все правила безопасности. Таким образом выделяют новичков, чтобы брать их под опеку.
К слову, предприятие располагает самой современной техникой: 220 тонными БелАЗами, экскаватором РС 4000, аналога которому в сибирском регионе нет. Это позволяет своевременно и в полном объеме выполнять обязательства перед потребителями. Работу каждого БелАЗа, экскаватора, самосвала координирует горный диспетчер. Он внимательно наблюдает за всем, что происходит, с помощью камер видеонаблюдения, и помогает водителям координировать движение по рации.
Неудивительно, что предприятие, вкладывающее столько усилий в безопасность своих сотрудников, обеспечивает им и максимально комфортные условия труда и отдыха.
— Из всех горнорудных предприятий Забайкальского края у нашего разреза — один из самых больших социальных пакетов, — рассказывает директор по работе с персоналом и административно-хозяйственной деятельности АО «Разрез Харанорский» Ирина Иванова. — Например, сотрудникам, живущим в домах с печным отоплением, мы всегда выделяем бесплатный уголь. Если человек, наоборот, проживает в благоустроенной квартире, то он тоже без помощи не останется. Раз в год ему положена компенсация примерно в 15 тысяч рублей.
И это только один из примеров. Так, работники разреза могут раз в три года бесплатно поехать на курорт, в санаторий или на море всей семьей — стоимость санаторно-курортного лечения для них составляет всего 20 процентов от реальной. И это уже не говоря о том, что предприятие берет на себя оплату проезда к месту отдыха и обратно. Также сотрудники «Харанорского» всегда с удовольствием отправляют детей в оздоровительные лагеря, ведь родители оплачивают только 10 процентов от стоимости путевки. Остальное — за счет разреза. Это крайне важно. Забайкальский край далеко не всегда радует хорошей погодой, и в приоритете для ребят — южные направления, где тепло, есть море и много солнца: Туапсе, Сочи или Анапа.
Особая забота — о здоровье. Поэтому разрез взял на себя все издержки по выплатам договоров дополнительного медицинского страхования. А если, как говорят на предприятии, нет возможности оказать человеку помощь на месте, если нужна консультация узких специалистов или тонкое хирургическое вмешательство, по назначению работающего на предприятии врача сотрудников отправляют на обследование или лечение сразу в столицу Забайкальского края — Читу.
Кроме того, работники разреза обеспечиваются горячим питанием: завтраки, обеды и ужины в столовой они получают с 50 процентной скидкой. А если человек работает в карьере, то голодным он все равно не останется: горячий и вкусный обед будет доставлен прямо на рабочее место.
Неотъемлемая часть деятельности любого экономически успешного бизнеса — благотворительность, помощь тем, кто в этом нуждается. АО «Разрез Харанорский» является градообразующим для поселка Шерловая Гора. А значит, оказывать большую материальную поддержку школам, больницам, детским садам — это привычная ежедневная работа, в которой на разрезе не видят ничего удивительного или достойного особых восторгов. Сильный всегда подставит плечо, разве может быть иначе?
Например, в нынешнем году благодаря помощи предприятия муниципалитет поселка выиграл грант в 100 миллионов рублей. На эти деньги здесь в ближайшее время благоустроят большой парк. Разрез профинансировал все проектные работы, чтобы жителям в новом парке было ярко, красиво, уютно и удобно отдыхать. Кроме того, за годы присутствия в Шерловой Горе предприятие реконструировало местный стадион «Труд» и профинансировало строительство детского спортивного комплекса. И это не говоря о праздниках, которые разрез постоянно устраивает для жителей и сотрудников. Например, здесь ежегодно всем поселком отмечают День шахтера.
Сейчас предприятие, обеспечивающее своей продукцией как саму Харанорскую ГРЭС, так и коммунальные службы Забайкальского края, испытывает небывалый подъем. Разрез и раньше был абсолютным лидером Сибирской угольной энергетической компании в регионе, однако теперь, после экономического разворота нашей страны в сторону Азии, его положение укрепилось еще больше. Спрос на бурый уголь, добываемый на «Харанорском», велик, причем как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Это дает возможность выполнения и перевыполнения программы 2024 года.
Поэтому планов — множество. Как говорят на предприятии, объемы добычи угля здесь ежегодно росли в течение последних пяти лет. А сейчас, после выхода на экспорт в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, других вариантов, кроме увеличения производственных показателей, и быть не может. Дело в том, что после переориентации российского рынка сырья с Запада на Восток выяснилось: разрез «Харанорский» имеет очень удачное расположение в плане логистики. Ближайший пограничный пункт, отделяющий Россию от Китая, — это поселок Забайкальский, который находится всего в 150 километрах от угледобывающего предприятия. А значит, впереди ждут не только новые партнеры и внушительная экономия на железнодорожных перевозках, но и кратное увеличение объемов добычи. Так что перспективы — захватывающие.
Именно поэтому, как говорят на предприятии, много сил сейчас вкладывается в реализацию инвестиционного проекта развития разреза по переходу работ на участок № 3. Сейчас здесь идет интенсивная подготовка: новый участок комплектуется дополнительной горной техникой. Ожидается поставка двух автогрейдеров и трех бульдозеров, трех буровых станков и других вспомогательных агрегатов. Полностью запустить этот участок планируется уже совсем скоро. До конца года здесь добудут первые 500 тысяч тонн угля. Все это даст возможность разрезу выйти в ближайшем будущем на производственную мощность до семи миллионов тонн угля в год.
Залог успешной работы любого предприятия — крепкий профессиональный кадровый костяк и надежная молодая смена. Однако не секрет, что в последнее время бизнес испытывает определенные сложности с набором персонала. Как быть?
— Последние два года решаем проблему кадров привлечением сотрудников вахтовым методом: привлекаем иногородних водителей самосвалов, машинистов тепловозов, машинистов экскаваторов. Разумеется, при этом делается все возможное, чтобы люди захотели у нас работать, чтобы им было удобно и комфортно. Поэтому вкладываемся по полной, — говорит Ирина Иванова. — Как один из примеров: буквально со дня на день на территории предприятия откроется новое общежитие на 100 человек, оборудованное, не побоюсь этого слова, по последнему слову техники. В нем есть все удобства, а комнаты рассчитаны на комфортабельное проживание двух человек.
Также разрез делает активный упор на профориентацию. Кадры здесь растят буквально со школьной скамьи. Так, в прошлом году в средней школе поселка Шерловая Гора при федеральной поддержке открылся так называемый горный класс: ребята здесь учатся с 8-го класса. Куратором выступает Забайкальский горный колледж имени М. И. Агошкова. Разрез «Харанорский» плотно опекает своих воспитанников: для них отремонтировали помещение в школе, закупают детям одежду, финансируют их поездки, например на конкурсы. И, конечно, проводят экскурсии на своем предприятии: их с нетерпением ждут как ребята, так и сами работники разреза. Иначе и быть не может — ведь это растет будущая смена!
Алексей Самойленко, генеральный директор АО «Разрез Харанорский»:
— В преддверии нашего профессионального праздника — Дня шахтера я хотел бы пожелать компании «СУЭК» и нашему предприятию производительной и безаварийной работы, непрерывного движения вперед и вверх, чтобы наши коллективы развивались, крепли и процветали! А всем работникам отрасли, настоящим и уже находящимся на заслуженном отдыхе, — здоровья, веры в свои силы, надежной поддержки товарищей, крепкого семейного тыла!
Справка.
Харанорское буроугольное месторождение находится на территории Борзинского района Забайкальского края, в 15 километрах от поселка Шерловая Гора и в 47 километрах от районного центра города Борзя. Месторождение было введено в эксплуатацию в 1970 году и на данный момент отрабатывается открытым способом. Проектная производственная мощность предприятия составляет шесть миллионов тонн, годовая добыча — свыше пяти миллионов тонн.
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