Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 21 августа 2024 года

Днем в области температура составит +27 градусов, при облачной погоде лишь +20. Ночью похолодает до +10. Ветер 5−10 м/с, но могут быть порывы до 14 м/с. Вот что обещает погода в Иркутске и регионе 21 августа 2024 года.