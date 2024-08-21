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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 21 августа 2024 года

Небольшой дождь и до +24 ожидается в Иркутске 21 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске 20 августа прогнозируют до +24. Днем пройдет небольшой дождь, будет облачно. Ночью шкала термометра опуститься до +13. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, ветер не превысит 4−9 м/с.

— Переменная облачность, местами кратковременные дожди, ночью и утром в Слюдянском и северо-восточных районах кратковременные, местами ливневые дожди, в отдельных районах пройдут грозы. С утра опустится туман, — поделились синоптики.

Днем в области температура составит +27 градусов, при облачной погоде лишь +20. Ночью похолодает до +10. Ветер 5−10 м/с, но могут быть порывы до 14 м/с. Вот что обещает погода в Иркутске и регионе 21 августа 2024 года.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мертвую нерпу увидели около паромной переправы на Ольхон.