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Из-за жалоб горожан в Петропавловске оштрафовали круглосуточный автосервис

Полицейские города Петропавловска отреагировали на жалобу горожан и оштрафовали шумный автосервис, расположенной рядом с жилыми домами, сообщает Zakon.kz.

Источник: pexels

Как передает информагентство «Петропавловск.news», помимо производственных шумов, горожане зафиксировали громкую музыку в ночное время. Работник автосервиса, допустивший правонарушение, привлечен к ответственности.

«Помимо этого полицейские проведут дополнительные профилактические беседы с другими работниками и руководством заведения по недопущению нарушений тишины в ночное время».

говорится в публикации.

В полиции напомнили, что для реагирования на правонарушения и преступления можно:

  • публиковать информацию в социальных сетях;
  • незамедлительно обращаться в полицию через мобильное приложение;
  • звонить на номер «102» с указанием локации, даты и времени правонарушения.