Из-за жалоб горожан в Петропавловске оштрафовали круглосуточный автосервис

Как передает информагентство «Петропавловск.news», помимо производственных шумов, горожане зафиксировали громкую музыку в ночное время. Работник автосервиса, допустивший правонарушение, привлечен к ответственности.
«Помимо этого полицейские проведут дополнительные профилактические беседы с другими работниками и руководством заведения по недопущению нарушений тишины в ночное время».
В полиции напомнили, что для реагирования на правонарушения и преступления можно:
- публиковать информацию в социальных сетях;
- незамедлительно обращаться в полицию через мобильное приложение;
- звонить на номер «102» с указанием локации, даты и времени правонарушения.