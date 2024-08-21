Для детей-сирот собираются ввести единую норму площади жилья в Иркутской области

Сейчас Приангарье входит в число пяти субъектов России по наибольшему количеству детей, оставшихся без родителей. Помимо этого, в области находится больше всего сирот, нуждающихся в жилье. На начало этого года детей, которые вправе получить жилплощадь, насчитали почти 11 тысяч. Каждый год этот список пополняется почти на 1,5 тысячи человек. 30% детей-сирот включают в список, так как их место проживания не соответствует размерам учетной формы.