Для детей-сирот собираются ввести единую норму площади жилья в Иркутской области

В Братске 20 августа прошел региональный совет. Главной темой стало установление единой учетной нормы площади жилья для детей-сирот в Иркутской области. Сейчас нуждающиеся находятся в неравных условия, так как подобного подхода нет. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Сейчас Приангарье входит в число пяти субъектов России по наибольшему количеству детей, оставшихся без родителей. Помимо этого, в области находится больше всего сирот, нуждающихся в жилье. На начало этого года детей, которые вправе получить жилплощадь, насчитали почти 11 тысяч. Каждый год этот список пополняется почти на 1,5 тысячи человек. 30% детей-сирот включают в список, так как их место проживания не соответствует размерам учетной формы.
— Мы за то, чтобы в нашем регионе был единый подход для всех, кто зависим от этого вопроса вне зависимости от его проживания в том или ином муниципалитете. Общее решение позволит избежать споров, разногласий и детально сосредоточится на других более концептуальных делах. В случае принятия решения, единая учетная норма будет введена с 1 января 2025 года, — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Участник регионального совета в этот раз поддержали нововведенье, хотя до этого не все муниципалитеты были согласны. Сейчас предлагают ввести единую учетную норму в размере 12 квадратных метров.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бодайбо женщине за смерть мужа выплатили моральную компенсацию на сумму более семи миллионов рублей.