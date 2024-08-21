С заботой и вниманием

В Алтайском крае наращивают объем помощи семьям и участникам специальной военной операции. Только за первое полугодие на их поддержку в регионе направили почти два миллиарда рублей. А с августа вдвое увеличили размер региональной единовременной материальной помощи. «Мы стараемся использовать все имеющиеся у нас ресурсы, чтобы окружить заботой и вниманием семьи участников СВО, чтобы помочь каждому, кто в этом нуждается», — подчеркивает губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
— Сегодня у нас действует более сорока мер поддержки участников СВО и их семей, — рассказала министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина. — За каждой такой семьей закреплен персональный куратор — социальный работник, который работает с ними индивидуально. Кураторы помогают им в решении любых возникающих вопросов — бытовых, социальных, юридических, психологических. При необходимости привлекают для этого специалистов других ведомств и служб, а также волонтерские или добровольческие организации.
В этом году участникам СВО, заключившим контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года, был увеличен до 400 тысяч рублей размер региональной единовременной материальной помощи. Теперь они получают 400 тысяч рублей из федерального бюджета и столько же из краевого бюджета. Но для многих семей важна не только финансовая помощь, а простое человеческое сочувствие, психологическая, организационная поддержка. Оставшись без мужей, отцов, сыновей, которые сейчас находятся на передовой, женщины, пожилые родители, дети испытывают порой чувство растерянности, не могут решить элементарные вопросы. Вот тут и приходят на помощь специалисты соцзащиты, которые всегда выслушают, успокоят, подскажут.
— Мы все время с ними на связи, отвечаем на все вопросы и запросы, рассказываем, где какую помощь получить, — делится опытом специалист по организации социальных выплат управления соцзащиты населения города Бийска Инна Лобанова. — Многие, не зная, куда обращаться, в первую очередь идут к нам — в соцзащиту. Мы тесно сотрудничаем с военкоматом, с фондом «Защитники Отечества», другими ведомствами, поэтому быстро все узнаем и направляем наших подопечных по нужному адресу. Активно помогаем женам военнослужащих оформить социальный контракт и открыть свое дело. Это дает им возможность отвлечься, заняться любимым делом. Например, мама двоих детей у нас стала репетитором и теперь готовит старшеклассников к сдаче экзаменов, а другая жена мобилизованного, оформив соцконтракт, сейчас открывает частный детский сад. Помогаем и родственникам погибших. Недавно к нам в Бийск переехала из Алейска многодетная семья, глава которой погиб на СВО. При переезде они потеряли справку о многодетности, сейчас оформляем ее заново. Еще одна семья с тремя детьми приехала из Оренбурга, где служил муж. После его гибели решили перебраться к родственникам в Бийск, купили здесь дом. Мы помогаем им с оформлением документов, устройством детей в садик, организуем консультации юриста, психолога.
Всестороннюю поддержку получают и сами участники СВО, которые приезжают домой в отпуск, в том числе по ранению, или демобилизованы по состоянию здоровья. Специалист по социальной работе в Комплексном центре социального обслуживания населения города Бийска Наталья Коломеец как куратор работает с военнослужащими, ранеными и семьями погибших. Все эти семьи у нее на постоянном контроле, она узнает, в чем они нуждаются, подсказывает, куда обращаться, помогает пройти обследование, необходимое лечение и реабилитацию.
— Запросов от семей много, мы оказываем самую разную помощь. Например, весной, когда подтапливало дома, организовали откачку воды, через пункт проката выдаем во временное пользование технические средства реабилитации, оформляем на надомное социальное обслуживание пожилых родителей участников СВО, оказываем психологическую и юридическую помощь, содействуем в организации летнего отдыха детей из семей мобилизованных, — перечисляет Наталья Коломеец. — Молодому парню, который, несмотря на ампутацию ноги, решил заняться спортом, организовали бесплатный абонемент в бассейн. С поликлиниками у нас хорошее взаимодействие. Вот недавний случай: раненому надо ехать на операцию в Новосибирск, и ему срочно нужна томография. Благодаря тесному взаимодействию с медиками мы быстро организовали для него необходимое обследование.
Справка.
В текущем году только в контакт-центр Министерства социальной защиты Алтайского края поступило более 3,5 тысячи звонков от участников СВО и членов их семей, большая часть — по вопросам оказания адресной поддержки. Все обращения рассмотрены индивидуально, и по каждому дан ответ или оказана помощь.