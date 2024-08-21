С заботой и вниманием

— Мы все время с ними на связи, отвечаем на все вопросы и запросы, рассказываем, где какую помощь получить, — делится опытом специалист по организации социальных выплат управления соцзащиты населения города Бийска Инна Лобанова. — Многие, не зная, куда обращаться, в первую очередь идут к нам — в соцзащиту. Мы тесно сотрудничаем с военкоматом, с фондом «Защитники Отечества», другими ведомствами, поэтому быстро все узнаем и направляем наших подопечных по нужному адресу. Активно помогаем женам военнослужащих оформить социальный контракт и открыть свое дело. Это дает им возможность отвлечься, заняться любимым делом. Например, мама двоих детей у нас стала репетитором и теперь готовит старшеклассников к сдаче экзаменов, а другая жена мобилизованного, оформив соцконтракт, сейчас открывает частный детский сад. Помогаем и родственникам погибших. Недавно к нам в Бийск переехала из Алейска многодетная семья, глава которой погиб на СВО. При переезде они потеряли справку о многодетности, сейчас оформляем ее заново. Еще одна семья с тремя детьми приехала из Оренбурга, где служил муж. После его гибели решили перебраться к родственникам в Бийск, купили здесь дом. Мы помогаем им с оформлением документов, устройством детей в садик, организуем консультации юриста, психолога.