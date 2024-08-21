Время летать

Рейс осуществляется трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам, с вылетом в 10:00 из Омска и в 14:00 (по местному времени) из Усть-Ишима. Маршрут субсидирован, цена билета составляет 2741 рубль. В стоимость включена ручная кладь весом до десяти килограммов. Время в пути — около двух часов. Для сравнения: рейсовым автобусом до Усть-Ишима пассажирам пришлось бы добираться восемь часов.