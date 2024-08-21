Время летать

В расписании Омского аэропорта имени Д. М. Карбышева появилась новая строка. С 14 августа началось регулярное сообщение по маршруту «Омск — Усть-Ишим». Для райцентра, прежде связанного с городом только автомобильным транспортом, это настоящее событие.
Авиасообщение между областным центром и самым северным районом региона возобновлено по инициативе губернатора.
— Вопрос о возрождении авиарейса, который был отменен в середине 1990-х годов прошлого века, жители поднимали на встречах со мной в прошлом году. Как и обещал, рейс возобновили. Летать будет регулярно, трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам, — сообщил глава региона Виталий Хоценко.
Организацию перевозок доверили опытной красноярской компании «Аэропром». Полеты осуществляют девяти-двенадцатиместные самолеты Ан-2. Посадочная площадка, принимающая «Аннушки» в Усть-Ишиме, полностью готова.
Для первого самолета жители райцентра устроили торжественную встречу. Рейс прошел штатно. Пассажиры довольны: «Мы с нетерпением ждали этого события и купили билеты сразу, как только они появились в продаже. Длительный переезд, особенно для детей, стариков, утомителен. А тут два часа — и на месте».
Усть-ишимцы уже строят планы, связанные с командировками, отпусками, плановым посещением медучреждений Омска. Обсуждают компактный и комфортный салон «Аннушки». И в том, что самолет летает не слишком высоко, тоже видят плюс — можно наблюдать поселки, поля с тракторами, живописные леса и озера региона. «И туристам это тоже может быть интересно», — отмечают пассажиры.
Рейс осуществляется трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам, с вылетом в 10:00 из Омска и в 14:00 (по местному времени) из Усть-Ишима. Маршрут субсидирован, цена билета составляет 2741 рубль. В стоимость включена ручная кладь весом до десяти килограммов. Время в пути — около двух часов. Для сравнения: рейсовым автобусом до Усть-Ишима пассажирам пришлось бы добираться восемь часов.
На автомобиле расстояние в 481 километр можно преодолеть немного быстрее, однако расход бензина составит полсотни литров, что обойдется в 2,5 тысячи рублей. Так что самолет — хорошая альтернатива.
Катализатором возобновления авиасообщения с северным районом стал аномальный весенний паводок. Села ушли под воду, дороги размыло. Добраться до райцентра автотранспортом оказалось проблематично. Сейчас, когда в Усть-Ишим запустили «первую ласточку», другие районы тоже не прочь присоединиться к авиаперелетам. И первый в очереди — Тарский.
Ликвидация последствий паводка на севере Омской области не сбавляет оборотов и находится на контроле у региональных властей.
— Ремонтные бригады, которые были закреплены за пострадавшими населенными пунктами Усть-Ишимского района, в своем большинстве уже работы выполнили. Поставил задачу главам муниципалитетов завершить все оставшиеся работы в домах жителей к концу августа. Особое внимание семьям участников СВО, многодетным, пенсионерам, — сообщил Виталий Хоценко.
Единовременную выплату уже получили 10208 человек. Компенсации по частичной и полной утрате имущества зачислены 865 жителям. Продолжаются выплаты на капитальный ремонт. В планах — восстановление зданий Ашеванской и Слободчиковской школ, а также пункта временного размещения граждан на базе Усть-Ишимского лицея «Альфа».
Сельская школа получит новую цифровую технику. В школе села Курносово Большереченского района Омской области оснастят современным оборудованием новый компьютерный класс. Такое решение принято по итогам встречи губернатора Омской области Виталия Хоценко с жителями района. Деньги на создание современного учебного пространства в размере одного миллиона рублей уже выделены из бюджета региона.
Фото: Правительство Омской области.