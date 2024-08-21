Омская область отправила в Курск гуманитарный груз

Несколько тонн гуманитарной помощи собрали жители Шербакульского, Полтавского, Марьяновского и Русско-Полянского районов. За ленточку переданы медикаменты, строительные материалы, маскировочные сети, автономные печи, одеяла с защитой от тепловизора. Помимо этого, в Луганск отправлены два УАЗа, бронированная «Нива», мотоцикл, восемь дизельных и бензиновых генераторов, планшеты для наблюдения с квадрокоптеров.