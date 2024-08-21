Омская область отправила в Курск гуманитарный груз

Омичи отправили фуру с предметами первой необходимости в районы приграничья, пострадавшие от террористической атаки ВСУ.
— Сформировали двадцатитонный гуманитарный груз для жителей Курской области. Это продукты питания, питьевая вода, медикаменты, генераторы. Находимся на оперативной связи с местным правительством и всегда готовы прийти на помощь. Сейчас самое главное — поддержать людей, которые подверглись атаке со стороны украинских террористов, — отметил глава региона Виталий Хоценко.
В последнее время грузы в приграничные районы из региона идут регулярно. На днях крупную партию канцелярских товаров на сумму более миллиона рублей для школьников города Стаханова Луганской Народной Республики передала Федерация омских профсоюзов.
Несколько тонн гуманитарной помощи собрали жители Шербакульского, Полтавского, Марьяновского и Русско-Полянского районов. За ленточку переданы медикаменты, строительные материалы, маскировочные сети, автономные печи, одеяла с защитой от тепловизора. Помимо этого, в Луганск отправлены два УАЗа, бронированная «Нива», мотоцикл, восемь дизельных и бензиновых генераторов, планшеты для наблюдения с квадрокоптеров.
Чтобы координировать поставки грузов на строительные площадки и посылок бойцам на передовую, в городе открыт Единый гуманитарный центр Омской области.
Населению Донбасса отправляют средства личной гигиены, продукты долгосрочного хранения, в том числе муку, крупы, консервы, чай, кондитерские изделия и детское питание. Грузы на фронт шлют общественники, предприниматели, депутаты, рядовые граждане, омские школьники и студенты. В их числе — омские политехники, которые восстановили и передали в подразделение Донецкой области, где служат омичи, автомобиль УАЗ.
— Такой транспорт на передовой очень востребован. Спасибо всем неравнодушным, — прокомментировал прибывший из зоны СВО на побывку омич Алексей Ягубцев.
Омичи также активно помогают восстанавливать разрушенные войной объекты Стаханова. В частности, завершают капремонт роддома, МФЦ и центральной больницы, активно восстанавливают дорожную сеть. Всего за счет средств бюджета Омской области идут работы на 22 объектах на общую сумму 350 миллионов рублей.
К 1 сентября в подшефном городе омичи планируют открыть гимназию № 11. А к началу учебного года первоклассникам уже передали четыреста брендированных рюкзаков, полностью укомплектованных школьными принадлежностями более сорока наименований.
Тем временем.
По распоряжению губернатора в Луганск специально для Героя России, уроженца Павлоградского района, отправили «Ниву». Командир парашютно-десантного взвода 56-го гвардейского полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Ильяс Мухамедеев на поле боя в Запорожской области выстрелом из гранатомета уничтожил боевую машину и нанес существенный урон вражеской пехоте. Помимо этого, он сумел проникнуть на позиции противника и раздобыть карту вражеских военных действий. В Кремле «Золотую звезду» герою лично вручил президент России.