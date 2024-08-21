В Год семьи кемеровчане Денис и Ольга Пашенцевы стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года — 2024» в номинации «Молодая семья». Супруги, сами дети многодетных родителей, воспитывают троих ребятишек. Именно так построили свою жизнь и кузбасские семьи — победители регионального этапа конкурса.
Семье Рубцовых из поселка Малиновка, что на юге Кузбасса, 56 лет. Владимир Васильевич, геолог по образованию, провел молодость в экспедициях по Сибири, а потом почти сорок лет отработал в угледобывающей отрасли, он кавалер «Шахтерской славы». Валентина Федоровна — педагог с 43-летним стажем, отличник народного просвещения. В этой большой и дружной семье — по три поколения мужчин-горняков и женщин-педагогов. Две дочери и сын, шестеро внуков и трое правнуков — главный «капитал» супругов, награжденных медалями «За любовь и верность» и признанных лучшими в номинации «Золотая семья».
Они привыкли все делать вместе. В этом году выиграли муниципальный этап конкурса «Поем всей семьей». Представители разных поколений, включая самую младшую правнучку Машеньку, спели: «Как хорошо, когда есть папа, мама, я и бабушка, и дед, и нас дружнее нет!» Жюри высоко оценило артистические способности и оригинальные наряды. К слову, костюмированные представления, веселые праздники по собственным сценариям и уютные посиделки — семейная традиция.
За круглым столом в родительском доме обсуждают разные темы. Одна из них — обустройство приусадебных участков, где цветут цветы, зреют арбузы, дыни и виноград. К слову, малиновские садоводы — победители областного конкурса «Семья. Экология. Культура» в номинации «Ландшафтный дизайн». А еще они любят спорт. Зимой, например, выходят на «Лыжню России». А летом Владимир Васильевич путешествует с внуками и правнуками. Ночевки в палатке, рыбалка и песни у костра — отличный отдых.
Рубцовы привыкли все делать вместе. В этом году выиграли муниципальный этап конкурса «Поем всей семьей». Фото: Предоставлено семьей Рубцовых
Несколько лет назад «Золотая семья» стала изучать свою родословную. Подняв домашние архивы и опросив родню, раскопали историю шести поколений. И генеалогическое древо продолжает расти. Дети и внуки Рубцовых помнят наказ старших: «Что бы ни случилось, вы самые родные, одно целое, держитесь вместе и помогайте друг другу».
Крепкие корни
Юлия и Константин Горелкины родились, выросли и живут в деревне Малопесчанка, что в семидесяти километрах от Мариинска. Здесь не увидишь брошенных полей, каждый гектар используется по-хозяйски. Мужчины занимаются растениеводством — сеют и убирают пшеницу, а жены им во всем помогают.
В крестьянско-фермерском хозяйстве, которое двадцать лет назад основал Костин отец Олег Петрович, трудится уже второе поколение Горелкиных. КФХ выросло из крепкого личного подсобного хозяйства, каких в округе было много. Впрочем, на подворье у Юлии и Константина и сейчас не пусто — большой огород, корова, лошадь, птица. Домашние овощи, йогурты, творог, сметана, сыры и яйцо для здоровья полезнее.
Супруги, ставшие лучшими в номинации «Сельская семья», вместе уже полтора десятка лет. Юлия — директор деревенской школы-девятилетки, преподает там же физкультуру, а Константин — тренер Мариинской ДЮСШ по гиревому спорту. Это увлечение, как и фермерское дело, он унаследовал от отца. Олег Петрович с юности занимался тяжелой атлетикой и выигрывал спортивные турниры.
А теперь его старший внук — пятнадцатилетний Илья — перворазрядник, победитель областных, всероссийских и международных состязаний — готовится стать кандидатом в мастера спорта. Младший внук Никита, которому скоро девять, тоже недавно взял в руки гирю и уже делает успехи. А их трехлетняя сестренка Алиса болеет за братьев, папу и деда. На соревнования Горелкины ездят в полном составе. Этим летом они участвовали в организации гиревого марафона на фестивале «День сибирского купечества» в Мариинске, где маститые гиревики установили рекорд России.
— Семья — это наши дети. Не представляем жизни без них. И без родителей, — говорит Юлия. — Не бывает дня, чтобы мы не увиделись. Наверное, потому и не можем уехать из нашей деревни надолго — крепко к своим корням приросли.
Пятерых сыновей воспитали Юрий Сергеевич и Пелагея Васильевна Шост из села Большой Барандат Тисульского муниципального округа. Старшему — 36, самому младшему скоро восемнадцать. Сергей и Тимофей выбрали профессию врача, Кирилл и Егор — военные, а Матвей только что окончил кадетскую школу полиции и поступает в педучилище.
Сергей и Тимофей — больше мамины помощники, а Кирилл, Егор и Матвей — папины.
— Они всегда больше отцу помогали, — вспоминает Пелагея Васильевна, бухгалтер по профессии. — Муж все время что-нибудь ремонтирует или строит, а еще держит пасеку.
Юрий Шост больше тридцати лет работает в сфере образования. Преподавал ОБЖ и черчение в обычной сельской школе, потом перешел в коррекционную — учителем технологии. Обучает мальчишек с особенностями развития столярному делу, изготовлению поделок из бересты, и они побеждают на конкурсах, доказывая, что все дети талантливы, надо только это разглядеть. Как и вовремя поддержать трудных подростков. Юрий Сергеевич — их общественный воспитатель. Проверяет уроки, следит за посещаемостью школы и досугом, привлекает в трудовые бригады на лето. Благодаря наставнику парни получают мужское воспитание. Как и родные сыновья.
— Мы с ним вместе учились в техникуме. Муж вернулся из армии с дембельским альбомом, где вся солдатская жизнь — в его собственных очень хороших рисунках карандашом, — продолжает Пелагея Васильевна. — И наши дети также красиво и аккуратно оформляли свои работы на тему природы и истории родного края. Сыновья любят спорт, у них много достижений и наград. А еще они творческие личности — неоднократно вместе с нами и самостоятельно участвовали в разных викторинах и конкурсах.
В 2009 году Кирилл написал к областной туристско-краеведческой конференции сочинение про свою малую родину. Мама хранит его в память о сыне вместе с орденом Мужества. Выпускник кадетской школы-интерната полиции и Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища старший лейтенант спецназа ВДВ 26-летний Кирилл Шост в 2022 году был смертельно ранен во время специальной военной операции. Он погиб в Луганской области, откуда родом его отец. А дед — Николай Васильевич — не вернулся с Белорусского фронта в Великую Отечественную.
— Собираясь всей семьей, мы обязательно вспоминаем о Кирилле. Он всегда с нами, наш непоседа и весельчак, — говорит мама. — Пока мы живы, жива и память о нем. Человек не уходит в небытие, если есть на свете хотя бы одна душа, которая помнит.
Победители конкурса в номинации «Семья — хранитель традиций» — Николай Васильевич и Галина Алексеевна Синицыны из села Калинкино Промышленновского округа. Их судьбы связала песня: в 1996 году будущего главу семьи пригласили на работу баянистом-концертмейстером в ДК Металлургов Павлодарского алюминиевого завода. Галина Алексеевна, у которой диплом инженера-землеустроителя, участвовала там в художественной самодеятельности. А спустя два года Синицыны, как и многие другие русские семьи, перебрались из Казахстана в Россию. Благо в Калинкино Николая Васильевича ждал родительский дом.
Сегодня Синицын-старший руководит в районном дворце культуры фольклорным ансамблем «Рождество». И больше двадцати лет с ним вместе поет любимая супруга. Сохраняя народные песенные традиции, Синицыны и детей воспитали в любви к культуре и искусству, дали им начальное музыкальное образование.
Так, их старший сын Максим, с отличием окончивший музыкальный колледж, стал артистом Государственного Сибирского народного хора. Средний сын Сергей — ведущий актер Кемеровского театра для детей и молодежи и Литературного театра «Слово» Государственной филармонии Кузбасса, лауреат Российской Национальной театральной премии «Арлекин». А дочка Ксения, которая с четырех лет выступала вместе с созданным папой детским ансамблем народных инструментов «Свирелька», выпускница Новосибирской государственной консерватории. Она играет на домре, а ее муж — на баяне.
Собраться всей семьей, в которой уже двое внуков, удается нечасто, ведь праздники у работников культуры — рабочие дни. Но ни одно семейное торжество без песни не обходится. «Поем всегда!», — признаются Синицыны.
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