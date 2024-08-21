Папа, мама, я

— Мы с ним вместе учились в техникуме. Муж вернулся из армии с дембельским альбомом, где вся солдатская жизнь — в его собственных очень хороших рисунках карандашом, — продолжает Пелагея Васильевна. — И наши дети также красиво и аккуратно оформляли свои работы на тему природы и истории родного края. Сыновья любят спорт, у них много достижений и наград. А еще они творческие личности — неоднократно вместе с нами и самостоятельно участвовали в разных викторинах и конкурсах.