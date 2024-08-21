Эксперты прогнозируют снижение цен на недвижимость в 2025 году

По итогам июля (первого месяца без широкой ипотечной поддержки) было зарегистрировано немногим более 7 тыс. договоров долевого участия. Спрос к предыдущему месяцу снизился на 35% (в количестве сделок). Однако следует обратить внимание, продолжает эксперт, что месяцем ранее, в июне, было зарегистрировано наибольшее количество сделок в сравнении с другими месяцами 2024 года (10,9 тыс. ДДУ), что связано с ажиотажем перед завершением льготных ипотечных программ. Если же спрос в июле 2024 года сравнить с июлем прошлого года, то корректировка составит более скромные 12,4%. То есть можно говорить о том, что спрос, безусловно сократился, но не драматично, и часть его была реализована в первом полугодии, продолжает Сазонова.