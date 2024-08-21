Названы сферы с самыми высокими зарплатами для сотрудников без опыта работы

Но при этом есть много отраслей экономики, где особого опыта не требуется. «Во всяком случае, не видел объявлений типа: “Требуется курьер с опытом работы не менее пяти лет”. Хотя на маркетплейсах имеется и квалифицированная работа, скажем, на складах. Бывает востребована, к примеру, работа на погрузчике или водителем — тут некоторый опыт необходим, да и соискатель вряд ли возьмется за труд, с которым не знаком. Похожая ситуация — в строительстве, где наряду с квалифицированными и опытными специалистами нужны разнорабочие. Словом, многое зависит от специфики производства», — констатирует эксперт.