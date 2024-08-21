Названы сферы с самыми высокими зарплатами для сотрудников без опыта работы

Самые высокие зарплаты кандидатам без опыта в июле предлагали в сфере продажи и управления недвижимостью. Здесь новые сотрудники без опыта работы могут рассчитывать в среднем на 103 106 рублей в месяц. Однако заработные платы на таких позициях зачастую указываются вилками с максимальными значениями, а реальный доход работников зависит от процентов со сделок, говорится в исследовании сервиса «Авито Работа» (есть в распоряжении «Российской газеты»).
На втором месте в рейтинге самых высокооплачиваемых и перспективных отраслей для вчерашних выпускников и начинающих специалистов оказалась сфера доставки, грузоперевозок и логистики, где средняя предлагаемая зарплата для соискателей без опыта составила 89 418 рублей.
В тройке лидеров оказалась сфера строительства, где средние зарплатные предложения для новичков при полной занятости составили 87 659 рублей ежемесячно.
В среднем по России кандидаты без опыта могут рассчитывать на 57 462 рубля в месяц на старте карьеры.
Член Центрального совета независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолий Баранов отмечает: "Отношение работодателей к соискателям со временем не меняется, они предпочитают людей с опытом, если не собираются с человеком по-быстрому расстаться.
Однако подходы различаются в зависимости от сектора экономики. Так, в оборонной промышленности даже на рабочую должность, несмотря на оживление производства и кадровый голод, вряд ли возьмут человека без опыта. Аналогичная ситуация и в авиационной промышленности — слишком велика ответственность за результат деятельности работника".
Обычно после получения среднего профессионального образования требуется 8−10 лет под руководством опытного мастера, чтобы рабочий приобрел соответствующую квалификацию и начал трудиться самостоятельно. Специфику производства также постигают на собственном опыте, добавляет Баранов.
При этом, думая о перспективе, руководители набирают и молодых специалистов, только что окончивших обучение, чтобы в условиях реального производства подготовить смену. Сходные требования есть и при приеме на государственную службу.
Но при этом есть много отраслей экономики, где особого опыта не требуется. «Во всяком случае, не видел объявлений типа: “Требуется курьер с опытом работы не менее пяти лет”. Хотя на маркетплейсах имеется и квалифицированная работа, скажем, на складах. Бывает востребована, к примеру, работа на погрузчике или водителем — тут некоторый опыт необходим, да и соискатель вряд ли возьмется за труд, с которым не знаком. Похожая ситуация — в строительстве, где наряду с квалифицированными и опытными специалистами нужны разнорабочие. Словом, многое зависит от специфики производства», — констатирует эксперт.