Около тысячи человек посетили врачей во время акции в Ленинском районе Иркутска

По предварительной информации, врачи установили у двух человек заражение ВИЧ-инфекцией, у одного вирусным гепатитом В и у троих гепатитом С, также обнаружили шесть человек с подозрением на рак. Врачи сделали УЗИ почек и щитовидки 151 человеку. Осмотр проходили не только взрослые, но и дети. Так 115 из них направили в больницу для прохождения дальнейших обследований.