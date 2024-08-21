Около тысячи человек посетили врачей во время акции в Ленинском районе Иркутска

Около тысячи жителей Приангарья прошли обследование у врачей во время выездной профилактической акции в Ленинском районе Иркутска. 16 августа желающие прошли диагностику, которая помогает в выявлении хронических заболеваний, сахарного диабета и других болезней. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
По предварительной информации, врачи установили у двух человек заражение ВИЧ-инфекцией, у одного вирусным гепатитом В и у троих гепатитом С, также обнаружили шесть человек с подозрением на рак. Врачи сделали УЗИ почек и щитовидки 151 человеку. Осмотр проходили не только взрослые, но и дети. Так 115 из них направили в больницу для прохождения дальнейших обследований.
— Эта профилактическая уличная акция в Иркутске стала уже четвертой с начала года. Организаторы учли все пожелания жителей: разработали маршрутные талоны на приемы, предусмотрели воду, оборудовали сидячие места для ожидания, изготовили бумажные головные уборы для защиты от солнца. Пока взрослые проходили обследования, дети играли в развивающие игры в оборудованной игровой зоне, отметил глава минздрава Иркутской области Андрей Модестов.
Следующую уличную акцию планируют провести 6 сентября 2024 года. Данное мероприятие помогает повысить доступность и качество медицинской помощи. Жителям рассказывают о пользе здорового образа жизни и о различных заболеваниях, в том числе раковых.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на подъезде к Ангарску завершают ремонт трассы Р-255.