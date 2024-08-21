Самолеты не могут приземлиться в Иркутске из-за тумана

Как и обещали синоптики, утром 21 августа на областной цент опустился густой туман. Это стало причиной того, что самолеты не могут приземлиться в городе, согласно расписанию. Поэтому запасным аэродром выступил аэропорт Улан-Удэ «Байкал». Об этом в социальных сетях сообщил его генеральный директор Дмитрий Гармаев.