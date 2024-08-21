Самолеты не могут приземлиться в Иркутске из-за тумана

Как и обещали синоптики, утром 21 августа на областной цент опустился густой туман. Это стало причиной того, что самолеты не могут приземлиться в городе, согласно расписанию. Поэтому запасным аэродром выступил аэропорт Улан-Удэ «Байкал». Об этом в социальных сетях сообщил его генеральный директор Дмитрий Гармаев.
— Август всегда сам по себе очень активный месяц, а запасные рейсы добавляют темп. Ведь их тоже нужно примать. Обслуживаем всех. Ждём улучшения погоды, — рассказал Дмитрий Гармаев.
Напомним, согласно прогнозам Иркутского Гидрометцентра, погода в регионе будет достаточной хорошей. Так в Иркутске не ожидается сильных осадков, а температура воздуха поднимется до +25. Туман в ближайшее время должен рассеяться.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 20 августа в Улан-Удэ перенаправили три рейса из-за плохой погоды в Иркутске.