Кишат отравой: партии зараженного продукта попали в больницу Приморья — в чем дело

В Приморское УФАС России поступило обращение от КГБУЗ «Артемовская городская больница № 1» с просьбой включить информацию об ООО «Экспресс» в реестр недобросовестных поставщиков. Ранее между сторонами был заключен государственный контракт на поставку замороженного мяса сельскохозяйственной птицы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ходе исполнения контракта поставщик дважды доставлял куриное бедро, в том числе для детского питания. Заказчик провел исследования поступивших партий и выявил наличие патогенных микроорганизмов, включая сальмонеллы.
После этого заказчик принял решение об одностороннем расторжении контракта и обратился в Приморское УФАС России. Поскольку поставка некачественного продовольствия создает угрозу жизни и здоровью пациентов, ведомство решило включить сведения об ООО «Экспресс» в Реестр недобросовестных поставщиков на срок два года.
Напомним, ранее специалисты в приморских онигири обнаружили опасные бактерии — сальмонеллу, листерии и кишечную палочку.