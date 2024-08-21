Кишат отравой: партии зараженного продукта попали в больницу Приморья — в чем дело

После этого заказчик принял решение об одностороннем расторжении контракта и обратился в Приморское УФАС России. Поскольку поставка некачественного продовольствия создает угрозу жизни и здоровью пациентов, ведомство решило включить сведения об ООО «Экспресс» в Реестр недобросовестных поставщиков на срок два года.