Нельзя плавать, летать и охотиться: в месте и на время проведения ВЭФ ввели ограничения

С полуночи 2 сентября и до конца 6 сентября установлен запрет на плавание любых судов в акватории залива Петра Великого в бухте Новик, ограниченной с северо-запада линией от мыса Доронина до мыса Шигина, в бухтах Аякс и Парис, ограниченных с северо-востока линией от мыса Новосильского до мыса Житкова, а также акватории Амурского залива под низководным мостом с установленной запретной зоной 500 метров к западу и востоку от низководного моста.