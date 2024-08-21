Нельзя плавать, летать и охотиться: в месте и на время проведения ВЭФ ввели ограничения

На время Восточного экономического форума во Владивостоке и прилегающих к нему муниципальных районах и акватории залива Петра Великого вводится целый ряд ограничений для обеспечения безопасности участников масштабного мероприятия. О них подробно рассказывает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на департамент по координации правоохранительной деятельности правительства Приморского края.
С 07:00 31 августа по 24:00 6 августа на трассах, по которым будут ехать участники форума, запрещается проведение дорожных, взрывоопасных и земляных работ. Исключением является только ликвидация аварийных ситуаций.
С 1 по 6 сентября в порту Владивостока установлен запрет на перевалку опасных грузов.
С 07:00 первого дня сентября и по 24:00 последнего дня форума тяжеловесные и крупногабаритные грузовики и машины, которые перевозят опасные грузы смогут заезжать на остров Русский только по специальным пропускам. В это же время на основных трассах острова запретят парковаться любым автомобилям, за исключением тех, что имеют спецпропуска на парковочные места.
С полуночи 2 сентября и до конца 6 сентября установлен запрет на плавание любых судов в акватории залива Петра Великого в бухте Новик, ограниченной с северо-запада линией от мыса Доронина до мыса Шигина, в бухтах Аякс и Парис, ограниченных с северо-востока линией от мыса Новосильского до мыса Житкова, а также акватории Амурского залива под низководным мостом с установленной запретной зоной 500 метров к западу и востоку от низководного моста.
«В этих районах запрещаются стоянка и передвижение всех судов — маломерных, парусных, спортивных, гидроциклов, пассажирских, прогулочных, грузовых, судов вспомогательного флота, бункеровщиков, буксиров. Исключение составят суда, привлеченные к мероприятиям по подготовке и проведению форума, специальные спасательные суда и суда для оказания экстренной медицинской помощи — по согласованию с Центром оперативного управления силами и средствами», — подчеркнули в ведомстве.
С 7 утра 2 сентября и до окончания форума по всему Владивостоку запрещено перевозить опасные грузы, включая взрывчатку, отравляющие и радиоактивные вещества, оружие и боеприпасы.
Ограничили и охотников — с 1 по 6 сентября все виды охоты, за исключением регулирования численности охотничьих ресурсов, запрещены в Артемовском городском округе, Надеждинском, Шкотовском и Хасанском округах.
Напомним, Восточный экономический форум пройдет в кампусе ДВФУ во Владивостоке с 3 по 6 сентября 2024 года.
Ранее «Комсомолка» рассказывала, что в период проведения форума цены на некоторые услуги в столице Приморья увеличиваются почти в девять раз.