Дожди в большинстве регионов Казахстана. Погода на 21 августа

Днем на западе, севере, востоке Костанайской области дождь, на севере области временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9−14, днем на западе, севере, востоке области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, днем 20−25, на юге области 28 тепла. В Костанае переменная облачность, днем дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 23−25 тепла.