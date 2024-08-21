Дожди в большинстве регионов Казахстана. Погода на 21 августа

В Астане переменная облачность, ночью небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−11, днем 22−24 тепла.
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В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 28−30 тепла.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 32−34 тепла.
На западе, севере Акмолинской области дождь, гроза, на востоке области небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке, юге области туман. Ветер западный 9−14, днем на западе, севере области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, днем 19−24 тепла. В Кокшетау переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 22−24 тепла.
Днем в горных районах Алматинской области небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−21, в горных районах области 7−12 тепла, днем 27−32, в горных районах области 17−22 тепла. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 29−31 тепла.
Днем в горных районах области Жетысу небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, в горных районах области 8 тепла, днем 27−32, в горных районах области 23 тепла. В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 29−31 тепла.
В Туркестанской области без осадков. Ветер северо-западный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, в горных районах области 12, днем 30−35, в горных районах области 27 тепла. В Туркестане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 33−35 тепла.
Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области небольшой дождь, гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный 9−14, днем на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−25, на востоке области 17, днем 27−32 тепла, на юге области сильная жара 35 градусов. В Уральске переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22, днем 28−30 тепла.
В Атырауской области без осадков. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−21 тепла, днем сильная жара 31−36 градусов. В Атырау ясно, без осадков. Ветер юго-западный ночью 2−7, днем 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−21, днем 32−34 тепла.
В Мангистауской области без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−22, на северо-западе области 25, днем 31−36 тепла. В Актау переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22, днем 31−33 тепла.
Днем на севере Актюбинской области небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9−14, днем на севере области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−17, днем 25−30, на севере области 22 тепла. В Актобе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 7−12, днем порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 25−27 тепла.
Днем на западе, севере, востоке Костанайской области дождь, на севере области временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9−14, днем на западе, севере, востоке области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, днем 20−25, на юге области 28 тепла. В Костанае переменная облачность, днем дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 23−25 тепла.
Днем на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области дождь, гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-западный 9−14, днем на западе, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−14, днем 20−25 тепла. В Петропавловске переменная облачность, днем дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−13, днем 20−22 тепла.
Ночью на севере, западе, в центре Павлодарской области дождь, гроза, днем на севере, востоке области дождь, гроза. Ветер западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, днем 20−25 тепла. В Павлодаре переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 21−23 тепла.
На западе, севере, востоке Карагандинской области дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-западный 9−14, днем на юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 19, днем 20−25, на юге области 28 тепла. В Караганде переменная облачность, дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный ночью 3−8, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−13, днем 20−22 тепла.
На севере, востоке области Улытау небольшой дождь, гроза. Ветер северный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−16, днем 21−26, на западе области 29 тепла. В Жезказгане переменная облачность, без осадков. Ветер северный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 24−26 тепла.
Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9−14, днем на западе, севере, востоке области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, на востоке области 8, днем 23−28, на востоке области 18 тепла. В Усть-Каменогорске переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5−10, днем порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16, днем 25−27 тепла.
Ночью на западе, севере области Абай дождь, гроза, днем дождь, гроза, в центре области сильный дождь, на севере, в центре области град, шквал. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, на севере, востоке, в центре области 15−20, днем порывы 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−17, днем 20−25, на юге области 30 тепла. В Семее переменная облачность, дождь, гроза, днем град. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный 5−10, днем порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16,
днем 23−25 тепла.
В Кызылординской области без осадков. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−19, днем 30−35 тепла. В Кызылорде небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 31−33 тепла.
Днем в горных районах Жамбылской области кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, в горных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−21, в горных районах области 13, днем 29−34, в горных районах области 26 тепла. В Таразе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 31−33 тепла.