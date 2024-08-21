Легендарный Поддубский может вернуться на пост главного тренера ФК «СКА-Хабаровск»

Неудачный старт ФК «СКА-Хабаровск» в сезоне МЕЛБЕТ-Первой лиги 2024/25 годов стал причиной отставки главного тренера дальневосточников Дмитрия Воецкого. В шести матчах армейцы смогли набрать всего 4 очка и занимают предпоследнюю строчку в таблице с антирекордом по пропущенным мячам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, последнюю игру при Дмитрии Воецком красно-синие провели в гостях с «КАМАЗом» и проиграли его 3:0. Главный тренер «СКА-Хабаровска» на послематчевой пресс-конференции тогда заявил, что «на поле не нашлось лидера, кто мог бы повести за собой команду, допускали простейшие ошибки в простых эпизодах»..
По словам информированного источника, на пост наставника армейцев — пока временно — вернётся местная легенда Алексей Поддубский. Он воспитанник хабаровской школы футбола, на позиции полузащитника он с 1988 по 1991 год выступал за «СКА» и вернулся в в родную «СКА-Энергию» через четыре года игр за другие команды.
Алексей Поддубский в 2017 году впервые в истории клуба вывел армейцев в Российскую Премьер-лигу, чем поднял престиж хабаровского футбола. Специалист поработал в качестве спортивного директора команды, а в феврале 2022 года снова возглавил армейцев, когда Сергей Юран в момент зимней паузы в ФНЛ решил продолжить карьеру в «Химках». Перед армейцами стояла задача снова попасть в РПЛ, но второй поход на повышение у Алексея Поддубского не получился.