Легендарный Поддубский может вернуться на пост главного тренера ФК «СКА-Хабаровск»

Алексей Поддубский в 2017 году впервые в истории клуба вывел армейцев в Российскую Премьер-лигу, чем поднял престиж хабаровского футбола. Специалист поработал в качестве спортивного директора команды, а в феврале 2022 года снова возглавил армейцев, когда Сергей Юран в момент зимней паузы в ФНЛ решил продолжить карьеру в «Химках». Перед армейцами стояла задача снова попасть в РПЛ, но второй поход на повышение у Алексея Поддубского не получился.