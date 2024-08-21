МЧС предупреждает: грозы, ливни, град обрушатся на Новосибирск 21 августа

Напомним, что при таких погодных условиях нужно избегать хлипких конструкций и деревьев, их может снести ветром и вашему здоровью будет нанесен серьезный ущерб. Парковать транспорт с такими объектами также не стоит. Кроме того, сибирякам следует вспомнить правила поведения при грозе, если вы оказались на улице или на водном объекте. МК в Новосибирске писал об этом.