МЧС предупреждает: грозы, ливни, град обрушатся на Новосибирск 21 августа

Новосибирцев предупредили об ухудшении погодных условий в городе 21 августа. Предостережение передает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.
«Ожидаются местами дожди, грозы, ливни, град, при грозах шквалы ветра до 19 метров в секунду», — сообщили в ведомстве жителям региона накануне, 20 августа.
По прогнозам портала Gismeteo, дождь будет идти с раннего утра и прекратится только к вечеру. Максимальная температура днем составит +19 градусов. В небе будет облачно.
Синоптики сервиса «Яндекс. Погода» также обещают осадки в виде дождя вплоть до вечера, тогда же небо прояснится. Максимальная температура днем составит +18 градусов.
Специалисты предупреждают, что при несчастных случаях нужно обращаться по номеру 112, по номеру 051 (дежурно-диспетчерская служба мэрии), по номеру 218−22−32 (аварийно-спасательная служба НСО).
Напомним, что при таких погодных условиях нужно избегать хлипких конструкций и деревьев, их может снести ветром и вашему здоровью будет нанесен серьезный ущерб. Парковать транспорт с такими объектами также не стоит. Кроме того, сибирякам следует вспомнить правила поведения при грозе, если вы оказались на улице или на водном объекте. МК в Новосибирске писал об этом.