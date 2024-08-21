Для юга Хабаровского края выпустили экстренное предупреждение

Кроме того, рекомендуется предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место, а также приготовить документы и запас еды на двое суток в случае эвакуации из опасных мест. Также возможно введение ограничений на движение пассажирского и большегрузного транспорта на междугородных трассах.