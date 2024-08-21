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Для юга Хабаровского края выпустили экстренное предупреждение

В ближайшее время ожидается приход тайфуна со стороны Приморья.

Сейчас в Олбани: +16° 3 м/с 63% 753 мм рт. ст. +17°
Источник: Хабаровский край сегодня

По информации Дальневосточного управления гидрометеослужбы, днем 22 августа в Бикинском, Вяземском и районе им. Лазо прогнозируются опасные метеорологические явления, связанные с очень сильными дождями. Администрации этих районов просят жителей принять ряд мер, чтобы не допустить ущерба при возникновении чрезвычайных ситуаций, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Как уточняют в муниципалитетах, есть большая вероятность подтопления огородов, приусадебных участков, автомобильных дорог и жилых домов, расположенных в низинах. Поэтому жителям рекомендуют очистить от мусора водосбросные каналы, закрыть вентиляцию в подвалах, убрать из погребов ценное имущество и продукты.

Кроме того, рекомендуется предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место, а также приготовить документы и запас еды на двое суток в случае эвакуации из опасных мест. Также возможно введение ограничений на движение пассажирского и большегрузного транспорта на междугородных трассах.

В пятницу, 23 августа, стихия также может настигнуть Хабаровский, Нанайский, Амурский, Ванинский и Советско-Гаванский районы. Рекомендации для населения остаются точно такими же, как и для жителей юга региона.