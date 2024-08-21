Для юга Хабаровского края выпустили экстренное предупреждение

По информации Дальневосточного управления гидрометеослужбы, днем 22 августа в Бикинском, Вяземском и районе им. Лазо прогнозируются опасные метеорологические явления, связанные с очень сильными дождями. Администрации этих районов просят жителей принять ряд мер, чтобы не допустить ущерба при возникновении чрезвычайных ситуаций, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как уточняют в муниципалитетах, есть большая вероятность подтопления огородов, приусадебных участков, автомобильных дорог и жилых домов, расположенных в низинах. Поэтому жителям рекомендуют очистить от мусора водосбросные каналы, закрыть вентиляцию в подвалах, убрать из погребов ценное имущество и продукты.
Кроме того, рекомендуется предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место, а также приготовить документы и запас еды на двое суток в случае эвакуации из опасных мест. Также возможно введение ограничений на движение пассажирского и большегрузного транспорта на междугородных трассах.
В пятницу, 23 августа, стихия также может настигнуть Хабаровский, Нанайский, Амурский, Ванинский и Советско-Гаванский районы. Рекомендации для населения остаются точно такими же, как и для жителей юга региона.