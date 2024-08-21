Серьезные нововведения ждут учеников и их родителей с 1 сентября

В новом учебном году школьников и их родителей ожидает целый ряд новшеств. На уроках запретят любые гаджеты, учителям вернут право делать замечания ученикам, и появятся новые школьные предметы.
С 1 сентября вступит в силу запрет на мобильные телефоны во время уроков. Ограничения коснутся также всех умных гаджетов, которые могут выполнять некоторые функции телефонов, например, отправлять и получать SMS-сообщения. Воспользоваться телефоном можно будет только в экстренных случаях или с прямого разрешения учителя.
Также вступит в силу закон, который закрепляет право педагога делать замечания ученикам. Школы смогут устанавливать дополнительные требования к дисциплине учащихся, а учителя получат возможность официально потребовать дисциплинарного взыскания, если школьник нарушает правила поведения. Кроме того закон закрепляет право педагога на защиту чести и достоинства от всех форм психологического или физического насилия со стороны учеников.
Введение школьной формы откладывается на один год. Ранее планировалось, что уже в этом году вступит в силу ГОСТ на школьную форму, но его разработка затянулась. Предполагается, что ГОСТ примут в 2024 году, а в силу он вступит с середины 2025 года.
В школы вернутся уроки труда, при этом кроме обычных курсов столярного дела, кулинарии, кройки или шитья учеников будут учить управлению беспилотниками, животноводству, растениеводству или управлению автоматизированными системами на производстве. Выбор школы будет зависеть от региона, в котором она находится, чтобы дети получили практические навыки, которым им пригодятся при трудоустройстве в родном регионе.
Также ученикам расскажут о важности семьи на уроках «Семьеведения», а вместо ОБЖ введут предмет «Основы безопасности и защита Родины», в рамках которого в 10 и 11 классе пройдут практические занятия оказанию медицинской помощи, тактической и огневой подготовке, пишут «Известия».