«Авангард» проиграл «Трактору» в рамках предсезонного турнира в Омске

Челябинская команда «Трактор» одержала победу над омским «Авангардом» в первом матче предсезонного турнира «Кубок Блинова». Об этом пишет «Чемпионат». Команда из Челябинска выиграла у омичей со счётом 5:2.
Дважды забил шайбу в ворота омичей нападающий «Трактора» Дилан Сикура. Также авторами голов стали Илья Карпухин, Данил Юртайкин и Стивен Кэмпфер. Омичи хорошо начали матч: Станислав Галиев с подачи Александра Филатьева и Ивана Николишина забросил первую шайбу в ворота соперника. В следующий и последний раз в этом матче удача улыбнулась омской команде только в третьем периоде: гол забил Алексей Макеев.
Вторая игра турнира для «Авангарда» состоится 21 августа. Соперником омичей будет команда «Барыс». Для «Трактора» соперником во второй игре будет «Локомотив». Эта встреча состоится 22 августа.
Ранее «Omsk.aif.ru» писал о том, что 30-й FONBET Кубок Блинова пройдёт на Омской G-Drive Арене.