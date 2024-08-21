«Авангард» проиграл «Трактору» в рамках предсезонного турнира в Омске

Дважды забил шайбу в ворота омичей нападающий «Трактора» Дилан Сикура. Также авторами голов стали Илья Карпухин, Данил Юртайкин и Стивен Кэмпфер. Омичи хорошо начали матч: Станислав Галиев с подачи Александра Филатьева и Ивана Николишина забросил первую шайбу в ворота соперника. В следующий и последний раз в этом матче удача улыбнулась омской команде только в третьем периоде: гол забил Алексей Макеев.