В Благовещенске краснокнижные утки поселились в городской реке

Жители Благовещенска этим летом стали замечать выводки уток на реке Бурхановке, которая протекает через весь город.
Птиц видели на самых разных участках. Это на первый взгляд удивительно, ведь водоем не отличается чистотой. Бурхановку не могут очистить от мусора уже много лет. Вполне обычным делом стали торчащие из нее автомобильные покрышки, кресла, диваны, холодильники. Почему-то некоторые люди считают своим долгом выбрасывать отслужившие мебель и бытовую технику не куда положено, а в ближайший водоем. А ведь когда-то в Бурхановке купались и рыбачили.
Депутат шестого созыва амурского Заксобрания Сергей Труш не только сумел понаблюдать, но и заснял уток на телефон.
— Шел по улице Кузнечной, там мосток рядом с ДальГАУ. И вдруг — ух ты, такая утиная безмятежность! — рассказал Сергей Труш. — Уток я иногда встречал и в прежние годы. Река хоть и загаженная, но питательная среда там богатая. Плюс тут более или менее безопасно, потому что основной враг уток — человек. А в городе стрелять нельзя. Наверное, поэтому здесь они и обитают.
Мы показали снятый Сергеем ролик амурскому орнитологу Антону Сасину. Ученый объяснил, что на видео три птенца мандаринки (кстати, краснокнижный вид) и семь птенцов кряквы. Для этих видов на Бурхановке вполне подходящие условия для гнездования. Кряквы гнездятся в траве по берегам, а мандаринки — в дуплах старых тополей, которых в Благовещенске хватает.
— Утки едят водную растительность — ряску, роголистник и другую. В грязных водоемах водные и прибрежные растения развиваются лучше за счет растворенных органических и минеральных веществ в воде. Соответственно, лучше кормовые и защитно-гнездовые условия для уток, — рассказал Антон Сасин. — Если выводки сохранятся и не будет фактора беспокойства, то уток постепенно станет больше.
Остается надеяться, что благовещенцы не станут тревожить поселившихся по соседству птиц. Те же мандаринки очень красивы и вполне способны стать новой достопримечательностью города.