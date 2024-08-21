В Благовещенске краснокнижные утки поселились в городской реке

— Шел по улице Кузнечной, там мосток рядом с ДальГАУ. И вдруг — ух ты, такая утиная безмятежность! — рассказал Сергей Труш. — Уток я иногда встречал и в прежние годы. Река хоть и загаженная, но питательная среда там богатая. Плюс тут более или менее безопасно, потому что основной враг уток — человек. А в городе стрелять нельзя. Наверное, поэтому здесь они и обитают.