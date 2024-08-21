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Отопление газом для приморских бюджетников станет бесплатным

Медики и сельские педагоги будут получать компенсацию от государства.

Источник: Primgazeta.ru

Дополнены порядок и условия предоставления мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги специалистам бюджетной сферы, определенным отдельными положениями Закона Приморского края «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края».

Медицинским и бюджетным специалистам, указанным в данном порядке, теперь будет предоставляться компенсация 100 процентов расходов на оплату газа, используемого для отопления жилых помещений, по показаниям прибора учета газа за отопительный сезон.

Ознакомиться с постановлением губернатора Приморского края № 32-пг можно в «Приморской газете» № 41 (2183) на странице 27.

Сельским педагогическим работникам, а также работающим в сельских населенных пунктах и поселках руководителям (заместителям руководителей) краевых государственных и муниципальных образовательных организаций Приморского края, руководителям (заместителям руководителей) структурных подразделений указанных образовательных организаций, предоставляется компенсация 100 процентов расходов на отопление газом.

При отсутствии в жилых помещениях приборов учета газа, используемых для отопления этих жилых помещений, льготным категориям специалистов бюджетной сферы выплачивается ежегодная единовременная денежная выплата.

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