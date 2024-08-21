Отопление газом для приморских бюджетников станет бесплатным

Дополнены порядок и условия предоставления мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги специалистам бюджетной сферы, определенным отдельными положениями Закона Приморского края «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края».



Медицинским и бюджетным специалистам, указанным в данном порядке, теперь будет предоставляться компенсация 100 процентов расходов на оплату газа, используемого для отопления жилых помещений, по показаниям прибора учета газа за отопительный сезон.