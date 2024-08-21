В Перми у «Ашана» за девушкой погнался неизвестный голый мужчина

Инцидент произошёл около 20:30. По словам свидетелей происшествия, молодая пермячка хотела сократить путь до магазина, пройдя по тропинке между улицами Докучаева и Спешилова, но неожиданно ей навстречу выбежал абсолютно голый мужчина. Приговаривая «Иди сюда», незнакомец помчался за девушкой.