В Перми у «Ашана» за девушкой погнался неизвестный голый мужчина

Мужчина без одежды погнался за попавшейся ему на глаза девушкой недалеко от гипермаркета Ашан в Перми 19 августа, передаёт телеграм-канал «Редакция Гайва».
Инцидент произошёл около 20:30. По словам свидетелей происшествия, молодая пермячка хотела сократить путь до магазина, пройдя по тропинке между улицами Докучаева и Спешилова, но неожиданно ей навстречу выбежал абсолютно голый мужчина. Приговаривая «Иди сюда», незнакомец помчался за девушкой.
Испугавшись, пермячка побежала к остановке «Сосновый бор», мужчина последовал за ней. Однако через некоторое время преследователь остановился и вернулся обратно в лес.
В МВД по Пермскому краю perm.aif.ru пояснили, что факту случившегося сотрудники полиции инициировали проверку.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об обнажённой девушке, которая бегала по улице возле торгового центра в Лысьве и громко кричала.