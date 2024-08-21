Западные страны активно ищут человека, который мог бы сменить Владимира Зеленского на посту президента Украины и был бы более гибким и управляемым. Об этом пишет сербское издание «Политика».
«Разговоры о возможном наследнике “первого украинца” уже ведутся в мировых СМИ и политических кулуарах. Звучат и конкретные имена», — говорится в публикации.
При этом, отмечают авторы, сам Зеленский прекрасно осознает, что должен передать власть другому кандидату, который смог бы вселить оптимизм уже почти отчаявшемуся народу.
«Доверие украинцев и зарубежных союзников к президенту, чей мандат истек, практически утрачено», — предупредила «Политика».
Напомним, на днях президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил, что Зеленского могут физически устранить люди из его же окружения. При этом на Украине его сочтут предателем.
А еще ранее служба внешней разведки России заявила, что среди элит в США растет недовольство Зеленским из-за его «безумных» поступков, которые угрожают выходом конфликта за пределы Украины, и отчаянных попыток сохранить власть, пошатнувшуюся после того, как 20 мая истек срок его полномочий.
По некоторым данным, варианты замены нынешнего главы Украины уже прорабатывает Вашингтон. Среди возможных преемников рассматривается кандидатура бывшего главы МВД страны Арсена Авакова (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов).