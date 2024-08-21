Олбани
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Специалист по заболеваниям рыб»: названы самые необычные вакансии Красноярского края

Агентство труда и занятости населения поделилось самыми незаурядными профессиями, которые сейчас актуальны на рынке.

Источник: Freepik

Подробнее рассказали в правительстве Красноярского края.

Так, сейчас в банке вакансий находится более 56 тысяч предложений. Правда, не все они так просты и обычны. Ниже публикуем топ-5 нестандартных и редких работ.

Нужен рабочий на должность гримера-постижера. Он должен уметь создавать необычные образы для театра в Норильске. Зарплату обещают до 90 тысяч рублей.

Далее — нужен укладчик кирпича. Садчик должен будет укладывать кирпичи в печи для обжига. Заработная плата — 90 тысяч рублей.

Также в Красноярском крае не хватает ихтиопатологов. Это люди, которые специализируются на заболеваниях рыб. Эксперта ищут в рыбоводный комплекс Балахтинского района. Зарплата чуть ниже — 80 тысяч рублей.

Еще нужны дровоколы. Например, на пилораме в Ачинске обещают зарплату в 48 тысяч рублей таким специалистам.

Заключительная вакансия — следить за зернами. Да-да. Сельхозпредприятие находится в поиске старшего мельника, который будет отслеживать переработку и упаковку зерна. Зарплата — 45 тысяч рублей.

занятость