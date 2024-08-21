«Специалист по заболеваниям рыб»: названы самые необычные вакансии Красноярского края

Подробнее рассказали в правительстве Красноярского края.
Так, сейчас в банке вакансий находится более 56 тысяч предложений. Правда, не все они так просты и обычны. Ниже публикуем топ-5 нестандартных и редких работ.
Нужен рабочий на должность гримера-постижера. Он должен уметь создавать необычные образы для театра в Норильске. Зарплату обещают до 90 тысяч рублей.
Далее — нужен укладчик кирпича. Садчик должен будет укладывать кирпичи в печи для обжига. Заработная плата — 90 тысяч рублей.
Также в Красноярском крае не хватает ихтиопатологов. Это люди, которые специализируются на заболеваниях рыб. Эксперта ищут в рыбоводный комплекс Балахтинского района. Зарплата чуть ниже — 80 тысяч рублей.
Еще нужны дровоколы. Например, на пилораме в Ачинске обещают зарплату в 48 тысяч рублей таким специалистам.
Заключительная вакансия — следить за зернами. Да-да. Сельхозпредприятие находится в поиске старшего мельника, который будет отслеживать переработку и упаковку зерна. Зарплата — 45 тысяч рублей.