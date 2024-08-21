Дмитрий Демешин: «Универсальный критерий качества жизни человека — его счастье»

«Наша задача, чтобы во всех районах нашего большого края жизнь была комфортной. Каждая программа должна работать, потому что каждый бюджетный рубль должен приземляться в интересах людей. Что мы видим? Нулевые цифры. И если кто-то думает, что я буду с этим мириться, то это не так. Каждое такое провальное решение получит жесткий спрос. В том числе там, где есть нарушение закона, которое носит криминальный характер, если деньги ушли на сторону, в том числе и ответственные должности лица, которые свои подписи ставили, которые получают свои большие зарплаты за то, чтобы эффективно администрировать процесс в интересах людей, будут привлечены ко всем установленным законам видом ответственности», — предупредил Дмитрий Демешин.