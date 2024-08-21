Дмитрий Демешин: «Универсальный критерий качества жизни человека — его счастье»

Почти ровно 100 дней назад, 15 мая этого года президент России Владимир Путин назначил на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Своими первыми действиями бывший заместитель генерального прокурора показал всему региону, что приоритетом для себя он считает защиту интересов жителей. Более того, этот принцип он транслирует всем подчиненным чиновникам и намерен требовать придерживаться его в дальнейшей работе. Насколько мы видим, все те, кто не готов действовать в этом ключе, так или иначе, покидают свои посты. Демешин делами дал понять, что больше людей никто не посмеет обижать или бросать в сложной жизненной ситуации.
Чего удалось добиться и какие вопросы удалось решить за эти 100 дней, что ждет Хабаровский край впереди — всем этим поделился врио губернатора Дмитрий Демешин в интервью информационному агентству «Аврора Медиа».
КРАЙ ПРЕЗИДЕНТСКОГО ВНИМАНИЯ
Не секрет, что от внимания федеральной власти к ситуации в регионах напрямую зависят объемы финансирования из бюджета государства, выделяемые на решение тех или иных проблем. В этом свете на первое место выходит способность главы региона выстроить тесный и постоянный контакт с правительственными структурами. Дмитрий Демешин в этом отношении имеет некоторое преимущество — ведь, работая в Генеральной прокуратуре, так или иначе, поддерживал отношения с руководителями федеральных министерств и ведомств. Визит в Хабаровск премьер-министра Михаила Мишустина в июле этого года служит подтверждением тому, что врио губернатора способен привлечь внимание центра.
«Федеральная власть уделяет большое внимание Хабаровскому краю, и понятно, что приоритеты развития России на весь 21 век — это Дальний Восток. В начале этого года сюда приезжал наш президент Владимир Путин. Были приняты конкретные решения по поддержке развития креативных индустрий, по стратегии развития туризма. В июле приехал председатель правительства Михаил Мишустин. Мы с ним расшивали много застарелых проблем в регионе. Например, в 2013 году было наводнение. Дамбу по поручению президента построили в 2015—2016 годах. Сейчас 2024-й. Дамба не введена в эксплуатацию. Поэтому одна из задач, которую мы решили с премьер-министром — о выделении дополнительного финансирования, чтобы завершить это сооружение», — рассказал врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Всего одного визита Михаила Мишустина стало достаточно, чтобы регион получил деньги на реконструкцию 80 детских садов.
Другая застоявшаяся проблема, которую удалось сдвинуть с мертвой точки с помощью контактов Дмитрия Демешина с Центром — долгострои и обманутые дольщики. Встреча с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным помогла привлечь дополнительные деньги и принять ряд необходимых решений.
«Мы приняли волевое решение — достраивать то, что можно достроить. Особое внимание мы уделяли развитию и строительству домов вместо аварийного жилья. Это комплексный вопрос. Совершенствование жилищно-коммунальной инфраструктуры — одна из задач, которая действительно сложна, и нам необходимо ее решить», — объяснил Дмитрий Демешин.
НАКАЗЫ НАСЕЛЕНИЯ
Важно отметить, что врио губернатора совершенно точно понимает, какие сформированы запросы у населения к власти на сегодняшний день.
«Это однозначно развитие инфраструктурных проектов, дороги, набережные в Хабаровске и Комсомольске, качественные услуги здравоохранения, обеспечение лекарствами. Кроме этого есть и вопросы прозрачности выделения преференций», — отметил глава региона.
Именно поэтому Дмитрий Демешин уверен, что жители, которые как никто лучше понимают, какие проблемы имеются в крае, должны тоже включаться в процесс их решения. Исходя из этого понимания, он выстраивает диалог с людьми.
«Я не отделяю власть от людей. Власть — это не то, что должно быть выражено на муниципальном или региональном государственном уровне. Люди должны определять вектор развития общества. Это наша общая задача: как сделать край лучше, красивее, как сделать работу власти эффективнее. Мы вместе с людьми выберем приоритетность реализации задач, и эти задачи нарисуют нам жители. Власть, да, их корректирует. Но если каждый из нас будет ответственен за общее дело, тогда и будет больше морального права спросить с власти», — сказал врио губернатора.
КТО НЕ С НАМИ — ТОТ ПРОТИВ НАС
Нельзя не заметить, что к медицине в крае у Дмитрия Демешина особое отношение. По его же меткому выражению, здравоохранение в регионе надо кардинально лечить. Социология показывает, что некачественная медицина входит в топ-3 самых волнующих население проблем. Врио губернатора с первых дней своей работы вплотную и лично занялся ее решением. Невозможность записаться к узкому специалисту, недоступность медицины в отдаленных районах края, кадровые трудности, нехватка лекарств — вот далеко не полный перечень вопросов в отрасли.
«Люди нас практически побить желают иногда в районах, когда мы приезжаем. Они говорят, а что же вы построили ФАП и не предусмотрели такого врача, или такого. Зачем вы лишаете нас скорой помощи и стоматолога? Плюс, вот, стройка детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре. Заморожено, корректируются проекты, здание готово только на треть. Онкоцентр — работы приостановлены, и нам еще искать семь миллиардов рублей. Из 14 медучреждений, которые намечены к завершению в 2024 году, в девяти еще не начинали работать».
Известно, что в конце июля по подозрению в совершении преступлений коррупционной направленности задержали бывшего зампреда краевого правительства по социальным вопросам Евгения Никонова. А в ходе расширенного заседания правительства глава региона поручил мэру Хабаровска освободить от должности вице-мэра Игоря Михайловского за неэффективное планирование городского бюджета.
«Наша задача, чтобы во всех районах нашего большого края жизнь была комфортной. Каждая программа должна работать, потому что каждый бюджетный рубль должен приземляться в интересах людей. Что мы видим? Нулевые цифры. И если кто-то думает, что я буду с этим мириться, то это не так. Каждое такое провальное решение получит жесткий спрос. В том числе там, где есть нарушение закона, которое носит криминальный характер, если деньги ушли на сторону, в том числе и ответственные должности лица, которые свои подписи ставили, которые получают свои большие зарплаты за то, чтобы эффективно администрировать процесс в интересах людей, будут привлечены ко всем установленным законам видом ответственности», — предупредил Дмитрий Демешин.
СТРАТЕГИЯ РОСТА
Однако есть и другая задача — масштабное стратегическое развитие огромного региона. Ее врио губернатора также понимает достаточно хорошо и точно знает, в каком направлении необходимо двигаться.
«За последние 10 лет экономическое развитие идет в рамках государственной политики по ускоренному развитию Дальнего Востока, и в этой части мы видим изменения, которые происходят в каждом регионе ДФО. С момента запуска территорий опережающего развития в практической фазе 129 инвестпроектов с вложениями более 500 миллиардов рублей. 56 из них уже работают. Создано уже под 20 тысяч рабочих мест. Идет модернизация восточного полигона РЖД, портовой инфраструктуры. Введены мощности по перевалке грузов в порту Ванино», — рассказал глава региона.
Кроме того, Дмитрий Демешин ввел в практику достаточно простой и полезный для региона принцип развития промышленного производства. Если продукция есть в крае, ее необходимо покупать в крае. Если нет в регионе — нужно покупать в Дальневосточном округе. И только если товар не производят здесь, выходить за пределы ДФО.
Из тех задач, которые сегодня стоят перед правительством края и требуют пристального внимания со стороны главы региона — строительство межвузовского кампуса и подготовка кадров для экономики края, организация пограничного пункта пропуска и благоустройство территории острова Большой Уссурийский, расширение участия в программе «Спорт в каждый дом, в каждый двор» и многое другое.
«Во-первых, важно, чтобы каждый гражданин нашего государства, житель Хабаровского края четко понимал, что он находится под защитой государства. Во-вторых, есть универсальные критерии качества жизни человека, это его счастье. Мы бы очень хотели, чтобы люди у нас в крае были более счастливы. И я этого не вижу, на самом деле, на данной стадии. Открыв социальные сети, я вижу 90% критики, негатива. Наша задача развернуть людей к созиданию, соучастию, процессу, который происходит в обществе, это большая не только государственно-административная, но в том числе и философская задача», — сказал Дмитрий Демешин.