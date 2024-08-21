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Циклон с северо-запада испортит погоду на всем Урале, местами прошумят сильные ливни

Циклон с северо-запада испортит погоду на всем Урале — местами прошумят сильные ливни, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Олбани: +13° 0 м/с 77% 754 мм рт. ст. +16°

«С Европейского севера России на Средний Урал 21 августа опустится небольшой циклон. Ожидается, что он вызовет дожди, местами — очень сильные, сильные ливни: в Пермском крае ночью 21 августа, в Свердловской области ночью и днем 21 августа», — говорят синоптики.

В Челябинской области в среду облачно, дожди, кое-где — сильные, грозы, возможен град. Ветер западной четверти 4−9 м/с, локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха плюс 17−22.

Непосредственно в Челябинске сегодня облачно, дождь, гроза и плюс 19−21.

В шесть утра в городе плюс 13, влажность 89%, ветер юго-западный 3 м/с, атмосферное давление 736 мм ртутного столба при норме 739 мм.

Из обзора Гидрометцентра России следует, что 21 августа в Башкортостане и Пермском крае ожидаются сильный дождь, гроза. В Свердловской области 21 августа сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, 22 августа сильный дождь, гроза.