Циклон с северо-запада испортит погоду на всем Урале, местами прошумят сильные ливни

«С Европейского севера России на Средний Урал 21 августа опустится небольшой циклон. Ожидается, что он вызовет дожди, местами — очень сильные, сильные ливни: в Пермском крае ночью 21 августа, в Свердловской области ночью и днем 21 августа», — говорят синоптики.
В Челябинской области в среду облачно, дожди, кое-где — сильные, грозы, возможен град. Ветер западной четверти 4−9 м/с, локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха плюс 17−22.
Непосредственно в Челябинске сегодня облачно, дождь, гроза и плюс 19−21.
В шесть утра в городе плюс 13, влажность 89%, ветер юго-западный 3 м/с, атмосферное давление 736 мм ртутного столба при норме 739 мм.
Из обзора Гидрометцентра России следует, что 21 августа в Башкортостане и Пермском крае ожидаются сильный дождь, гроза. В Свердловской области 21 августа сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, 22 августа сильный дождь, гроза.