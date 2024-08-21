Циклон с северо-запада испортит погоду на всем Урале, местами прошумят сильные ливни

«С Европейского севера России на Средний Урал 21 августа опустится небольшой циклон. Ожидается, что он вызовет дожди, местами — очень сильные, сильные ливни: в Пермском крае ночью 21 августа, в Свердловской области ночью и днем 21 августа», — говорят синоптики.