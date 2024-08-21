В Новосибирске опубликован прогноз погоды на сентябрь 2024 года

Популярные погодные сервисы опубликовали прогноз для Новосибирска на сентябрь 2024 года, который не радует жителей города. Согласно данным «Яндекс. Погоды», теплое бабье лето в этом году не ожидается.
Первый день осени начнется с комфортных +20 градусов и переменной облачности. В первой половине месяца температура воздуха будет держаться в пределах +16…+18 градусов, и осадков не прогнозируется. Однако с 9 по 15 сентября ожидается похолодание: дневная температура опустится до +16 градусов, возможны дожди.
После 16 сентября температура продолжит снижаться, колеблясь в районе +10…+12 градусов, что будет свидетельствовать о наступлении осени. В целом, средняя температура в сентябре составит около 13 градусов тепла, с 9 днями переменной облачности и 8 дождливыми днями.
В то же время, портал world-weather.ru предлагает более оптимистичный прогноз. По его данным, в начале сентября температура может подняться до +20 градусов, а в середине месяца ожидаются теплые дни с температурой +15…+17 градусов. Однако после 23 сентября также предсказывается похолодание: дневные температуры опустятся до +11…+13 градусов, а ночью возможны заморозки до +5…+9 градусов.