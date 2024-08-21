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В Новосибирске опубликован прогноз погоды на сентябрь 2024 года

Теплое бабье лето в этом году не ожидается.

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: РИА "Новости"

Популярные погодные сервисы опубликовали прогноз для Новосибирска на сентябрь 2024 года, который не радует жителей города. Согласно данным «Яндекс. Погоды», теплое бабье лето в этом году не ожидается.

Первый день осени начнется с комфортных +20 градусов и переменной облачности. В первой половине месяца температура воздуха будет держаться в пределах +16…+18 градусов, и осадков не прогнозируется. Однако с 9 по 15 сентября ожидается похолодание: дневная температура опустится до +16 градусов, возможны дожди.

После 16 сентября температура продолжит снижаться, колеблясь в районе +10…+12 градусов, что будет свидетельствовать о наступлении осени. В целом, средняя температура в сентябре составит около 13 градусов тепла, с 9 днями переменной облачности и 8 дождливыми днями.

В то же время, портал world-weather.ru предлагает более оптимистичный прогноз. По его данным, в начале сентября температура может подняться до +20 градусов, а в середине месяца ожидаются теплые дни с температурой +15…+17 градусов. Однако после 23 сентября также предсказывается похолодание: дневные температуры опустятся до +11…+13 градусов, а ночью возможны заморозки до +5…+9 градусов.