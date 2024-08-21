В Новосибирске опубликован прогноз погоды на сентябрь 2024 года

В то же время, портал world-weather.ru предлагает более оптимистичный прогноз. По его данным, в начале сентября температура может подняться до +20 градусов, а в середине месяца ожидаются теплые дни с температурой +15…+17 градусов. Однако после 23 сентября также предсказывается похолодание: дневные температуры опустятся до +11…+13 градусов, а ночью возможны заморозки до +5…+9 градусов.