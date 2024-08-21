Даррен Диц: «Защитники в “Авангарде” еще могут улучшить взаимопонимание»

— Думаю, еще можно и нужно в ней добавлять. На этом турнире мы в таких парах играем впервые, поэтому работать продолжаем, общаемся, обсуждаем, как делать лучше. У нас, конечно, есть понимание, как защитникам улучшить взаимодействия между собой — только через работу на тренировках, играх. Это все идет в нашу пользу.