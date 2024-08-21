Даррен Диц: «Защитники в “Авангарде” еще могут улучшить взаимопонимание»

«Авангард» 20 августа начал домашний предсезонный турнир «Кубок Блинова», встретившись с «Трактором» и уступив 2:5. Встречу после ее окончания в беседе с журналистами оценил новичок «ястребов», защитник Даррен Диц:
— Мы хорошо начали игру, Здорово для многих то, что первая игра домашнего турнира, при этом много волнения. Во втором периоде нам было тяжело, в том числе вести шайбу в атаке. Стараться накладывать смены. Кое-что с этим не получилось. Потом нам удалось добавлять в дисциплине.
— Можно ли сказать, что соперник реализовал почти все свои моменты?
— Да, я согласен. Они забили нам практически везде, где имели хорошие шансы. Потому что это опытная команда, соперник хороший, остается только его поздравить с победой.
— Что для «Авангарда» сейчас самое главное в матчах на этом турнире?
— Пока это предсезонка. Нам нужно пахать в каждой игре, брать оттуда положительные моменты, стараться допускать меньше ошибок.
— Как вам вообще игровая система «Авангарда»? Для вас она все же новая. Как команда в целом нащупывает в ней свою игру?
— Да, для меня это ново. Но не настолько, чтобы сложно было ее освоить. Тренеры подсказывают. В нужные моменты всегда есть общение, просто немного времени нужно на адапатацию.
— Как сегодня оцените сыгранность всей защиты команды, не только вашей пары?
— Думаю, еще можно и нужно в ней добавлять. На этом турнире мы в таких парах играем впервые, поэтому работать продолжаем, общаемся, обсуждаем, как делать лучше. У нас, конечно, есть понимание, как защитникам улучшить взаимодействия между собой — только через работу на тренировках, играх. Это все идет в нашу пользу.