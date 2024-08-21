Приметы на день Мирона Ветрогона: что нельзя делать 21 августа 2024 года

В среду, 21 августа, вспоминают епископа Мирона Критского и преподобного Григория, иконописца Печерского. В народном календаре дата известна, как Мирон Ветрогон.
Что можно делать 21 августа:
- в этот день собирали в лесу ежевику;
- их ягоды хозяйки также готовили варенья, пекли выпечку;
Что нельзя делать 21 августа:
- ругаться, спорить и в принципе повышать голос;
- долго смотреть на себя в зеркало;
- долго работать в поле (все работы старались закончить до полудня);
Народные приметы:
- на кустах много ягод — к суровой зиме;
- лягушки громко квакают — к дождю;
- сыграть свадьбу — в браке маяться.