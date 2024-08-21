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Приметы на день Мирона Ветрогона: что нельзя делать 21 августа 2024 года

В среду, 21 августа, вспоминают епископа Мирона Критского и преподобного Григория, иконописца Печерского.

В среду, 21 августа, вспоминают епископа Мирона Критского и преподобного Григория, иконописца Печерского. В народном календаре дата известна, как Мирон Ветрогон.

Что можно делать 21 августа:

  • в этот день собирали в лесу ежевику;
  • их ягоды хозяйки также готовили варенья, пекли выпечку;

Что нельзя делать 21 августа:

  • ругаться, спорить и в принципе повышать голос;
  • долго смотреть на себя в зеркало;
  • долго работать в поле (все работы старались закончить до полудня);

Народные приметы:

  • на кустах много ягод — к суровой зиме;
  • лягушки громко квакают — к дождю;
  • сыграть свадьбу — в браке маяться.