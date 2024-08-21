Появился график каникул для новосибирских школьников

По информации министерства Просвещения, в 2024—2025 году новосибирские школьники будут больше отдыхать, а также к учебе они приступят чуть позднее.
График каникул на предстоящий год:
Осенние каникулы: с 28 октября по 4 ноября 2024 года.
Зимние каникулы: с 30 декабря 2024 года до 12 января 2025 года.
Весенние каникулы: с 24 по 31 марта 2025 года.
Дополнительные каникулы для первоклассников: с 17 по 24 февраля 2025 года.
Выходные дни: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая 2025 года.
Также стоит отметить, что начало учебного года перенесли на 2 сентября в связи с тем, что 1 сентября выпадает на выходной день — воскресенье.
Напомним, что в Новосибирске закончились места в частных школах.