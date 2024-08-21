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Появился график каникул для новосибирских школьников

Для школьников Новосибирска уже подготовили график каникул на ближайший учебный год.

Источник: Сиб.фм

По информации министерства Просвещения, в 2024—2025 году новосибирские школьники будут больше отдыхать, а также к учебе они приступят чуть позднее.

График каникул на предстоящий год:

Осенние каникулы: с 28 октября по 4 ноября 2024 года.

Зимние каникулы: с 30 декабря 2024 года до 12 января 2025 года.

Весенние каникулы: с 24 по 31 марта 2025 года.

Дополнительные каникулы для первоклассников: с 17 по 24 февраля 2025 года.

Выходные дни: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая 2025 года.

Также стоит отметить, что начало учебного года перенесли на 2 сентября в связи с тем, что 1 сентября выпадает на выходной день — воскресенье.

Напомним, что в Новосибирске закончились места в частных школах.

образование