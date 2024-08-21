«Известия» оценили новый фильм Netflix с Марком Уолбергом и Холли Берри

На стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера экшена «Союз» с Марком Уолбергом и Холли Берри про работягу из Нью-Джерси, которого неожиданно объявившаяся школьная любовь вербует в некую секретную организацию. Картина сразу стала доступна с русскими субтитрами и дубляжом. «Известия» рассказали о достоинствах и отметили недостатки фильма.
По сюжету, строитель из Нью-Джерси Майк МакКенна (Марк Уолберг) живет с мамой, крутит роман с бывшей школьной учительницей и коротает свободные часы в баре. Там-то его и встречает любовь школьных лет, затянутая в кожу и крашенная в блондинку Роксанна (Холли Берри), чтобы усыпить и перевезти в Лондон для прохождения спецподготовки.
Как отмечала Берри в интервью Comic Book Resources, с Уолбергом она знакома с начала 1990-х. Давнее знакомство оказалось выигрышным для нового фильма, игра в «Союзе» вышла убедительной, что отметили зрители и критики.
«Как только мы узнали друг друга, то поняли, что мы одного поля ягоды. Мы выросли почти что по соседству, мы вдохновлялись одними и теми же вещами. Короче, у нас много общего, и мы постарались передать это нашим персонажам», — объяснила актриса.
В «Союзе» актеры ловко бегают, прыгают и дерутся (правда, это явно получается у Уолберга лучше, а за Берри в основном отдуваются дублеры). Уолберг и Берри обаятельны и существующая между ними химия — едва ли не единственная причина смотреть «Союз». Всё остальное было уже не раз, причем в более ярких и лихих постановках.
Это шпионское кино снято достаточно компетентно, но без искры. Сценарий в целом и диалоги в частности как будто были написаны нейросетью, хотя в фильме вдоволь необходимых примет жанра, знакомых, скажем, по франшизе «Миссия: невыполнима».
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Шпион — это он: «Союз» с Марком Уолбергом вышел в русском дубляже.