«Известия» оценили новый фильм Netflix с Марком Уолбергом и Холли Берри

В «Союзе» актеры ловко бегают, прыгают и дерутся (правда, это явно получается у Уолберга лучше, а за Берри в основном отдуваются дублеры). Уолберг и Берри обаятельны и существующая между ними химия — едва ли не единственная причина смотреть «Союз». Всё остальное было уже не раз, причем в более ярких и лихих постановках.