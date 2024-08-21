В Омске вновь сбоит авиасообщение с югом страны

Наиболее значительные по продолжительности — у двух рейсов до Сочи.
Так, самый ранний борт в этом направлении покинул воздушную гавань в 6:40, «опоздав» на 2 часа и 10 минут. Менее продолжительная задержка возможна у рейса, запланированного на 8:50, по предварительным данным, он стартует в 9:40, то есть на 50 минут позднее графика.
По мнению автора, сбои авиасообщения с указанным регионом юга страны к настоящему моменту укореняются, будучи практически ежедневными.
Примечательно, что чаще всего сложность заключается в позднем прибытии самолетов под осуществление вылета, однако несколькими днями ранее зафиксирована нештатная ситуация с воздушным судном, в результате чего ему пришлось вернуться.