Олбани
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске вновь сбоит авиасообщение с югом страны

Согласно данным онлайн-табло Омского аэропорта, по состоянию на 7:50 среды, 21 августа 2024 года, объявлялись задержки нескольких рейсов.

Источник: Freepik

Наиболее значительные по продолжительности — у двух рейсов до Сочи.

Так, самый ранний борт в этом направлении покинул воздушную гавань в 6:40, «опоздав» на 2 часа и 10 минут. Менее продолжительная задержка возможна у рейса, запланированного на 8:50, по предварительным данным, он стартует в 9:40, то есть на 50 минут позднее графика.

По мнению автора, сбои авиасообщения с указанным регионом юга страны к настоящему моменту укореняются, будучи практически ежедневными.

Примечательно, что чаще всего сложность заключается в позднем прибытии самолетов под осуществление вылета, однако несколькими днями ранее зафиксирована нештатная ситуация с воздушным судном, в результате чего ему пришлось вернуться.