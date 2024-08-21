Какой сегодня праздник в мире и Казахстане: 21 августа

Что интересного произошло 21 августа
В России сегодня отмечают День офицера. Среди профессиональных праздников вооруженных сил, сил специального назначения, правоохранительных органов и структур министерства по чрезвычайным ситуациям долгое время не доставало праздника, который объединил бы их командный состав по принципу принадлежности к званию, обязывающему не только к исполнению служебного долга, но и неписаным понятиям о долге, чести и верности. Благодаря инициативе общественной организации «Офицеры России», объединившей офицеров-ветеранов и служащих различных структур и ведомств, появился День офицера России. В качестве ориентира при выборе даты был выбран канун празднования Дня Государственного флага Российской Федерации.
А еще сегодня День сбора диких трав. Тяжело представить себе приготовление пищи без добавления определенных трав (специй). Однако наши предки использовали не только пряные окультуренные травки, но и дикие растения с различной целью. Знахари и ведуньи собирали их, чтобы засушить и впоследствии использовать в пищу для лечения болезней людей или животных, для ароматизации помещений и борьбы с домашними вредителями. Традиция срывания растений сегодня сохранилась только у медиков (фармацевтов, гомеопатов, фитотерапевтов), ботаников и дачников-любителей. Для привлечения внимания к щедрым дарам природы 21 августа был утвержден как День сбора диких трав. К этому времени растения накапливают свои питательные вещества (набирают силу и сок), у многих вызревают семена и они готовы к использованию.
Исторические события 21 августа в мире
1192-й — в Японии власть императора сменилась властью сёгуна;
1803-й — австралийская газета Sydney Gazette впервые в мире дала подробное описание коалы;
1825-й — в Одессе открыт музей древностей;
1841-й — Джон Хэмптон запатентовал подъемные жалюзи;
1860-й — в Британской Колумбии (Канада) найдено золото;
1932-й — в Венеции состоялся первый международный кинофестиваль;
1991-й — крах ГКЧП, Латвия объявила о своей независимости.
Исторические события 21 августа в Казахстане
1947-й — образован город Курчатов — центр бывшего Семипалатинского полигона. С момента образования и до распада СССР он имел статус закрытого города;
1992-й — Республика Казахстан вступила в Международную организацию гражданской авиации (ICAO).
Дни рождения знаменитостей 21 августа в мире
В 1798 году родился Жюль Мишле — французский историк и публицист, представитель романтической историографии, автор глубоко субъективных трактатов об истории, обществе и природе, написанных ярким, взволнованным языком. Автор термина «Ренессанс» («Возрождение»);
в 1956 году родилась Ким Кэттролл — американская актриса. Сыграла роль Саманты Джонс в сериале «Секс в большом городе»;
в 1973 году родился Сергей Брин — американский миллиардер, разработчик и сооснователь Google;
в 1973 году родился Николай Валуев — российский боксер-профессионал. Депутат Государственной думы VI созыва;
в 1986 году родился Усэйн Болт — ямайский легкоатлет, 8-кратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира.
Кто родился 21 августа в Казахстане
В 1964 году родился Ержан Казыханов — Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки;
в 1967 году родился Марат Кульдиков — заместитель председателя комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.
День смерти знаменитостей 21 августа в мире
В 1964 году умер Пальмиро Тольятти — руководитель итальянских коммунистов;
в 1979 году умер Джузеппе Меацца — итальянский футболист, двукратный чемпион мира (1934, 1938);
в 1987 году умер Вениамин Пинчук — скульптор, народный художник СССР;
в 1997 году умер Юрий Никулин — советский киноактер, артист цирка, народный артист СССР.
21 августа в православном календаре
Сегодня православные верующие чтут память святителя Емилиана, епископа Кизического. Он пострадал за веру в IX веке во время царствования византийского императора Льва Армянина, который был иконоборцем. Император созвал всех епископов, в том числе Емилиана, и потребовал отказаться от почитания икон. Емилиан первым отказался это сделать, за что был сослан, а в ссылке скончался.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, Николай и Федор.