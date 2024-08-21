Какой сегодня праздник в мире и Казахстане: 21 августа

А еще сегодня День сбора диких трав. Тяжело представить себе приготовление пищи без добавления определенных трав (специй). Однако наши предки использовали не только пряные окультуренные травки, но и дикие растения с различной целью. Знахари и ведуньи собирали их, чтобы засушить и впоследствии использовать в пищу для лечения болезней людей или животных, для ароматизации помещений и борьбы с домашними вредителями. Традиция срывания растений сегодня сохранилась только у медиков (фармацевтов, гомеопатов, фитотерапевтов), ботаников и дачников-любителей. Для привлечения внимания к щедрым дарам природы 21 августа был утвержден как День сбора диких трав. К этому времени растения накапливают свои питательные вещества (набирают силу и сок), у многих вызревают семена и они готовы к использованию.