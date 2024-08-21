Число больных коронавирусом в Омской области уже перевалило за сотню

В число регионов, где зафиксирован резкий рост числа заболевших, попала и Омская область. За указанную неделю коронавирусной инфекцией в регионе заболел 171 человек, тогда как на предыдущей неделе, в период с 5 по 11 августа, эта цифра составляла всего лишь 92. Таким образом количество заболевших увеличилось чуть ли не вдвое.