Число больных коронавирусом в Омской области уже перевалило за сотню

Федеральный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией на сайте «Объясняем.РФ» опубликовал свежую статистику о заболеваемости COVID-19 за период с 12.08.24 по 18.08.24.
В число регионов, где зафиксирован резкий рост числа заболевших, попала и Омская область. За указанную неделю коронавирусной инфекцией в регионе заболел 171 человек, тогда как на предыдущей неделе, в период с 5 по 11 августа, эта цифра составляла всего лишь 92. Таким образом количество заболевших увеличилось чуть ли не вдвое.
На сегодняшний день это самый высокий уровень заболеваемости во всем Сибирском федеральном округе. Для сравнения в ближайшей к нам по показателям Новосибирской области COVID-19 заболели 86 человек. Меньше всего заболевших в республике Алтай — 2.
19 омичей были госпитализированы, 120 выздоровели, погибших от коронавируса, к счастью, нет.
В целом по стране эксперты отмечают рост числа заболевших. Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 9,21. По сравнению с предыдущей неделей увеличение составило 31,4%. Такая картина наблюдается в 71 субъекте РФ.