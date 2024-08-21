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Новосибирского альпиниста, попавшего под обвал, доставят в госпиталь

Его отвезут в город Скарду.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирского альпиниста Сергея Миронова, который вместе с другими российскими альпинистами попал под обвал в Пакистане, доставят в госпиталь вместе с его напарником Михаилом Мироновым.

— Маршрутный лист для полета выписан. 21 августа в 6 утра вертолет вылетает и в 8 утра забирает пострадавших с 6100. К 10 утра они должны быть в Скарду, где Мироновых отвезут в госпиталь. После чего Баутин и Яблоков начнут заниматься бытовыми вопросами по организации их дальнейшего выезда оттуда, — сообщает Федерация альпинизма России.

Напомним, группа альпинистов поднималась на Гашербрум IV — это семнадцатая по высоте вершина в мире и шестая по высоте в Пакистане. Задача у альпинистов, по предварительной версии, была — забрать тело Дмитрия Головченко, погибшего в прошлом году.

17 августа Мироновы и Нилов попали под обвал. Сергей Нилов погиб. У Сергея Миронова, предположительно, перелом бедра и ребер. У Михаила серьезных травм нет.

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