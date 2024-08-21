Новосибирского альпиниста, попавшего под обвал, доставят в госпиталь

— Маршрутный лист для полета выписан. 21 августа в 6 утра вертолет вылетает и в 8 утра забирает пострадавших с 6100. К 10 утра они должны быть в Скарду, где Мироновых отвезут в госпиталь. После чего Баутин и Яблоков начнут заниматься бытовыми вопросами по организации их дальнейшего выезда оттуда, — сообщает Федерация альпинизма России.