Рид Буше рассказал об условиях своего возвращения на лёд

Нападающий «Авангарда» Рид Буше рассказал, почему решил проходить лечение после травмы в России. По его словам, срок его восстановления будет не такой большой, чтобы улетать в США. Кроме того, форвард доверяет клубным врачам и поэтому принял решение остаться с командой.

По словам Рида Буше, срок восстановления после травмы будет зависеть от него самого.