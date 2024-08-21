Рид Буше рассказал об условиях своего возвращения на лёд

Нападающий «Авангарда» Рид Буше рассказал, почему решил проходить лечение после травмы в России. По его словам, срок его восстановления будет не такой большой, чтобы улетать в США. Кроме того, форвард доверяет клубным врачам и поэтому принял решение остаться с командой.
По словам Рида Буше, срок восстановления после травмы будет зависеть от него самого.
«Травмы бывали, неважно, в какое время они происходят. Нужно усердно работать, чтобы вернуться в игру», — сказал нападающий.
Напомним, Рид Буше получил травму в первом предсезонном матче «Авангарда». Он упал на конёк соперника. В «Авангарде» сообщили, что восстановление хоккеиста займёт около месяца. В середине сентября нападающий должен будет вернуться на лёд.
Также у омской команды отсутствует ещё один лидер нападения Владимир Ткачёв. Он получил тяжёлую травму во время индивидуальной подготовки к сезону. Срок восстановления после такого повреждения занимает от полугода.