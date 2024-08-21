Омским учителям перед новым учебным годом предлагают самые маленькие зарплаты в Сибири

При этом если сравнивать, где в Сибирском ФО педагогам готовы платить наиболее высокие зарплаты, то лидером по этому параметру стала Новосибирская область: здесь работодатели предлагают им, в среднем, 41 тыс. рублей. На втором месте — Кемеровская область (40 тыс. рублей), на третьем — Красноярский край и Иркутская область (по 39,6 тыс. рублей), а наиболее низкие зарплаты в Сибири в этом году предлагают учителям и преподавателям в Алтайском крае (30,3 тыс. рублей) и в Омской области (30 тыс. рублей).