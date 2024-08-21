Омским учителям перед новым учебным годом предлагают самые маленькие зарплаты в Сибири

В сфере науки и образования в Омской области потребность в кадрах выросла в этом году на 8% (январь — июль 2024 к январю-июлю 2023), и это ниже среднероссийских значений (+19%).
Активность соискателей из образовательного направления выросла на +6% год к году (в целом по РФ на +5%).
При этом если сравнивать, где в Сибирском ФО педагогам готовы платить наиболее высокие зарплаты, то лидером по этому параметру стала Новосибирская область: здесь работодатели предлагают им, в среднем, 41 тыс. рублей. На втором месте — Кемеровская область (40 тыс. рублей), на третьем — Красноярский край и Иркутская область (по 39,6 тыс. рублей), а наиболее низкие зарплаты в Сибири в этом году предлагают учителям и преподавателям в Алтайском крае (30,3 тыс. рублей) и в Омской области (30 тыс. рублей).
На сегодняшний день наиболее высокие зарплатные предложения для педагогов в Омской области обнаружены в вакансиях менеджера вводного урока в онлайн-школе (от 60 000 ₽ на руки), преподавателя английского языка в языковой школе (от 50 000 до 70 000 ₽ на руки) и преподавателя программирования для детей 6−12 лет (от 50 000 ₽ на руки).