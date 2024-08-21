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«Отмененный» рокер Мэрилин Мэнсон выпустил новые песни и отправился в тур

За несколько недель августа эпатажный рокер Мэрилин Мэнсон выпустил два сингла: As Sick As The Secrets Within и Raise The Red Flag, отправился в тур, который стартовал в городе Херши, штат Пенсильвания, и заставил музыкальных критиков говорить о своем возвращении.
Источник: Известия

Предыдущий альбом под названием We Are Chaos музыкант выпустил в 2020 году, а в 2021 году последовала череда судебных разбирательств, связанных с обвинениями артиста со стороны нескольких женщин в насилии. О нем не было слышно несколько лет в ином контексте, кроме юридических разбирательств, и вот новые песни, актуальные проблемы и старые вызовы.

«Модный в последние годы синдром Вайнштейна и вирус отмены просто не мог не коснуться такой яркой знаменитости, как Мэрилин Мэнсон (Брайана Уорнера). Ведь всё его творчество — тексты песен, видеоряд музыкальных клипов, изобразительное искусство — было выстроено на темах экстремальных противоречий, заигрывании с религиозными, социальными и сексуальными тематиками. Сегодня быть ярким, скандальным артистом очень опасно. И, если честно, я рад, что на данный момент ему удалось отбиться от нападок ханжей, моралистов и прочего охочего до его денег люда», — сказал «Известиям» продюсер и музыкальный журналист Дмитрий «Космич» Сараев.

Теперь Мэнсон поет о том, что пора отлупить обидчиков, смыть с его спины мишень, и делится с поклонниками «собственным взглядом на свою жизнь». Как он написал в одной из соцсетей, он гордится возможностью поделиться «своим искусством и видением» с поклонниками.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тяжелый слушай: Мэрилин Мэнсон выпустил второй клип после скандала.