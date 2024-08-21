«Отмененный» рокер Мэрилин Мэнсон выпустил новые песни и отправился в тур

Предыдущий альбом под названием We Are Chaos музыкант выпустил в 2020 году, а в 2021 году последовала череда судебных разбирательств, связанных с обвинениями артиста со стороны нескольких женщин в насилии. О нем не было слышно несколько лет в ином контексте, кроме юридических разбирательств, и вот новые песни, актуальные проблемы и старые вызовы.
«Модный в последние годы синдром Вайнштейна и вирус отмены просто не мог не коснуться такой яркой знаменитости, как Мэрилин Мэнсон (Брайана Уорнера). Ведь всё его творчество — тексты песен, видеоряд музыкальных клипов, изобразительное искусство — было выстроено на темах экстремальных противоречий, заигрывании с религиозными, социальными и сексуальными тематиками. Сегодня быть ярким, скандальным артистом очень опасно. И, если честно, я рад, что на данный момент ему удалось отбиться от нападок ханжей, моралистов и прочего охочего до его денег люда», — сказал «Известиям» продюсер и музыкальный журналист Дмитрий «Космич» Сараев.
Теперь Мэнсон поет о том, что пора отлупить обидчиков, смыть с его спины мишень, и делится с поклонниками «собственным взглядом на свою жизнь». Как он написал в одной из соцсетей, он гордится возможностью поделиться «своим искусством и видением» с поклонниками.
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Тяжелый слушай: Мэрилин Мэнсон выпустил второй клип после скандала.