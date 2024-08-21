«Отмененный» рокер Мэрилин Мэнсон выпустил новые песни и отправился в тур

«Модный в последние годы синдром Вайнштейна и вирус отмены просто не мог не коснуться такой яркой знаменитости, как Мэрилин Мэнсон (Брайана Уорнера). Ведь всё его творчество — тексты песен, видеоряд музыкальных клипов, изобразительное искусство — было выстроено на темах экстремальных противоречий, заигрывании с религиозными, социальными и сексуальными тематиками. Сегодня быть ярким, скандальным артистом очень опасно. И, если честно, я рад, что на данный момент ему удалось отбиться от нападок ханжей, моралистов и прочего охочего до его денег люда», — сказал «Известиям» продюсер и музыкальный журналист Дмитрий «Космич» Сараев.