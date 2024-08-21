Заслуженная артистка РФ покинула театр драмы в Омске

В Омском драмтеатре начались репетиции новых спектаклей. После выхода коллектива из творческого отпуска некоторые актёры на подмостки больше не вернутся. Как сообщается на официальной странице театра, в новом сезоне омичи не увидят в спектаклях заслуженную артистку России Екатерину Потапову. Она ушла из коллектива по личным причинам.