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Заслуженная артистка РФ покинула театр драмы в Омске

Об обновлениях в коллективе сообщается на официальной странице Омского академического театра драмы.

Источник: Омский театр драмы

В Омском драмтеатре начались репетиции новых спектаклей. После выхода коллектива из творческого отпуска некоторые актёры на подмостки больше не вернутся. Как сообщается на официальной странице театра, в новом сезоне омичи не увидят в спектаклях заслуженную артистку России Екатерину Потапову. Она ушла из коллектива по личным причинам.

Появились в труппе молодые актёры. Так, в новых спектаклях будут играть Виталий Храмов и Максим Савенко. Они закончили факультет культуры и искусств ОмГУ имени Достоевского, и Алина Заулицкая, которая окончила Омский музыкально-педагогический колледж. Кроме того, в театр вернулся артист Артём Кукушкин.

В новом сезоне театр обещает омичам два премьерных спектакля «Камера обскура» по мотивам романа Владимира Набокова и «Месяц в деревне» по пьесе Ивана Тургенева.

Ранее omsk.aif.ru писал о том, что актёры Омского драмтеатра покажут шесть спектаклей в Москве.

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