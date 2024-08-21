Заслуженная артистка РФ покинула театр драмы в Омске

В Омском драмтеатре начались репетиции новых спектаклей. После выхода коллектива из творческого отпуска некоторые актёры на подмостки больше не вернутся. Как сообщается на официальной странице театра, в новом сезоне омичи не увидят в спектаклях заслуженную артистку России Екатерину Потапову. Она ушла из коллектива по личным причинам.
Появились в труппе молодые актёры. Так, в новых спектаклях будут играть Виталий Храмов и Максим Савенко. Они закончили факультет культуры и искусств ОмГУ имени Достоевского, и Алина Заулицкая, которая окончила Омский музыкально-педагогический колледж. Кроме того, в театр вернулся артист Артём Кукушкин.
В новом сезоне театр обещает омичам два премьерных спектакля «Камера обскура» по мотивам романа Владимира Набокова и «Месяц в деревне» по пьесе Ивана Тургенева.
Ранее omsk.aif.ru писал о том, что актёры Омского драмтеатра покажут шесть спектаклей в Москве.