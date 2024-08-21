Сильные дожди с грозами и порывистым ветром ждут омичей в конце рабочей недели

В четверг и пятницу, 22 и 23 августа в регионе также ожидаются осадки, а в ночные часы ещё и туман.
22 августа днём, по данным Обь-Иртышского УГМС, воздух прогреется до +20…+25 градусов, 21 августа будет от +15 до +20. Пройдут дожди, местами сильные, прогремят грозы. В отдельных районах порывы ветра достигнут 15−17 м/с.
В ночные часы четверга и пятницы в Омской области столбики термометров покажут от +10 до +15 градусов. Также прогнозируются дожди, местами будет туманно.
Атмосферное давление 22 и 23 августа будет слабо падать.