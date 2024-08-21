Движение по улице Дегтярева в Челябинске закрыто по 25 августа

«В связи с аварийно-восстановительными работами и в целях обеспечения безопасности с 21 августа будет полностью закрыто движение транспорта по улице Дегтярева в районе домов 15 и 13 по улице Трудовая», — говорят в городской администрации.
Ранее сообщалось, что на двух улицах в Металлургическом районе начинаются земляные работы на инженерных сетях. В связи с этим движение транспорта на них будет частично ограничено до 20 сентября.
Для проезда будет закрыта крайне правая полоса проезжей части на улице Обухова — от дома 10 до дома 4. Также движение ограничат в оба направления по улице Богдана Хмельницкого — от улицы Румянцева и улицы Сталеваров.
Водителей просят учитывать временные ограничения и планировать свой маршрут заранее.