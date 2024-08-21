Житель Красноярска попал в больницу с отравлением мухоморами

Третий с начала года случай отравления галлюциногенными грибами зарегистрирован в Красноярске.
В токсикологическое отделение Больницы скорой медицинской помощи попал 30-летний мужчина. Как выяснили медики, он регулярно ел мухоморы в поисках измененных состояний сознания.
Житель столицы региона не сказал, где брал грибы. «В большинстве случаев пострадавшие скрывают эту информацию», — отметили в краевом управлении Роспотребнадзора. Между тем сообщения о людях, отравившихся мухоморами, появляются в Красноярске регулярно.
В сентябре прошлого года горожанину стало плохо на рабочем месте. Экстренно госпитализированный сибиряк пояснил, что у него начались галлюцинации после поедания мухоморов, в целебных свойствах которых он до этого не сомневался.
Несколькими месяцами ранее, в апреле, судороги стали причиной госпитализации другого красноярца. Как оказалось, он на протяжении месяца «в лечебных целях» ел ядовитые грибы, купленные в интернет-магазине вместе с инструкцией.
Добавим, в 2022 году суд признал запрещенной в России информацию о товарах из мухоморов, размещенную на сетевых ресурсах известного маркетплейса.