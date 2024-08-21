В Роспотребнадзоре рассказали о пользе кукурузы

Ее начали выращивать еще 9 тысяч лет назад, поэтому она является одним из самых древних злаков.
В зернах кукурузы содержатся витамины А, С, РР, Е, D, K, а также группы В. Более того, в ней много полезных минеральных веществ и микроэлементов: кальций, фосфор, железо, магний, никель и медь.
Кстати, кукуруза может поднимать настроение и противостоять стрессу за счет триптофана и лизина. Также в ней есть клетчатка — 2,5 г на 100 г сырого початка.
Стоит помнить, что кукуруза обладает мочегонным эффектом, снимает отеки, что полезно при беременности и заболеваниях суставов.
Однако кукуруза противопоказана при обострении заболеваний ЖКТ.