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В Роспотребнадзоре рассказали о пользе кукурузы

Специалисты красноярского ведомства напомнили о полезных свойствах кукурузы.

Источник: Reuters

Ее начали выращивать еще 9 тысяч лет назад, поэтому она является одним из самых древних злаков.

В зернах кукурузы содержатся витамины А, С, РР, Е, D, K, а также группы В. Более того, в ней много полезных минеральных веществ и микроэлементов: кальций, фосфор, железо, магний, никель и медь.

Кстати, кукуруза может поднимать настроение и противостоять стрессу за счет триптофана и лизина. Также в ней есть клетчатка — 2,5 г на 100 г сырого початка.

Стоит помнить, что кукуруза обладает мочегонным эффектом, снимает отеки, что полезно при беременности и заболеваниях суставов.

Однако кукуруза противопоказана при обострении заболеваний ЖКТ.

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