В МВД перечислили самые «буйные» новосибирские улицы летом-2024

Управление МВД по Новосибирской области обнародовало информацию о двух улицах города, где наиболее часто регистрируются вызовы сотрудников полиции. По данным пресс-службы ведомства, в летний период 2023 года такие вызовы поступали преимущественно из развлекательных заведений, расположенных на улицах Ленина и Вокзальная магистраль в центральной части Новосибирска.
Несмотря на частые инциденты, с начала лета никто не был привлечен к уголовной или административной ответственности за драки в этих заведениях, пишет Om1 Новосибирск. В УМВД отметили, что в Центральном и Железнодорожном районах города регулярно проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение преступлений и административных правонарушений.