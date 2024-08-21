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В МВД перечислили самые «буйные» новосибирские улицы летом-2024

Несмотря на частые инциденты, с начала лета никто не был привлечен к уголовной или административной ответственности за драки в этих заведениях.

Источник: РИА "Новости"

Управление МВД по Новосибирской области обнародовало информацию о двух улицах города, где наиболее часто регистрируются вызовы сотрудников полиции. По данным пресс-службы ведомства, в летний период 2023 года такие вызовы поступали преимущественно из развлекательных заведений, расположенных на улицах Ленина и Вокзальная магистраль в центральной части Новосибирска.

Несмотря на частые инциденты, с начала лета никто не был привлечен к уголовной или административной ответственности за драки в этих заведениях, пишет Om1 Новосибирск. В УМВД отметили, что в Центральном и Железнодорожном районах города регулярно проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение преступлений и административных правонарушений.