В МВД перечислили самые «буйные» новосибирские улицы летом-2024

Несмотря на частые инциденты, с начала лета никто не был привлечен к уголовной или административной ответственности за драки в этих заведениях, пишет Om1 Новосибирск. В УМВД отметили, что в Центральном и Железнодорожном районах города регулярно проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение преступлений и административных правонарушений.