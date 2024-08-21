Названы продукты, которые нельзя разогревать в микроволновке

Также нельзя нагревать продукты, имеющие плотную кожицу, пленку или оболочку: сосиски, сардельки, помидоры, яблоки, вареные и сырые яйца в скорлупе и другие. Все это повышает риск получения ожогов, травм и порчи бытовой техники. Достаточно проткнуть продукт в нескольких местах ножом, вилкой или шпажкой, а отварные яйца нужно очистить от скорлупы и разрезать на части.