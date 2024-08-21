Традиции и спорт: зачем Казахстану Всемирные игры кочевников

Планируется создание Студенческой лиги национальных видов спорта для популяризации этих дисциплин среди студентов. В рамках проекта уже состоялась встреча с министром науки и высшего образования, где были обсуждены все детали. Турлыбеков отметил, что в Казахстане более 100 университетов, и в Ассоциации намерены активно вовлекать молодежь в занятия национальными видами спорта.