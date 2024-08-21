Традиции и спорт: зачем Казахстану Всемирные игры кочевников

Турлыбеков отметил, что у этого решения есть несколько важных причин. Прежде всего, по его словам, Всемирные игры кочевников подчеркивают принадлежность Казахстана к кочевой цивилизации и демонстрируют, что у страны есть национальные виды спорта, которыми можно гордиться.
Он также упомянул недавний опрос, целью которого было выяснить, насколько люди осведомлены об играх.
«Результаты обнадеживают. Народ осведомлен, интерес высок, есть желание участвовать».
Кроме того, Турлыбеков подчеркнул, что для спортсменов, занимающихся национальными видами спорта, участие в Играх кочевников — это большая честь. Эти соревнования демонстрируют, что духовное наследие нации, важное для народа, остается в центре внимания Главы государства, несмотря на вызовы глобализации.
«В-третьих, по мере приближения Игр кочевников мы видим обновленные ипподромы и спортивные комплексы, которые радуют глаз. Эти позитивные изменения, несомненно, будут способствовать устойчивому развитию национальных видов спорта. Теперь в нашей столице мы можем проводить соревнования по любому из национальных видов спорта на международном уровне».
Важно и то, что благодаря Играм кочевников родители будут чаще приводить своих детей в секции по национальным видам спорта, что, по мнению Турлыбекова, является главным достижением этих соревнований.
По его словам, для развития национальных видов спорта работа ведется по нескольким направлениям.
Планируется создание Студенческой лиги национальных видов спорта для популяризации этих дисциплин среди студентов. В рамках проекта уже состоялась встреча с министром науки и высшего образования, где были обсуждены все детали. Турлыбеков отметил, что в Казахстане более 100 университетов, и в Ассоциации намерены активно вовлекать молодежь в занятия национальными видами спорта.
«Планируется создание Студенческой лиги национальных видов спорта для популяризации этих дисциплин среди студентов. В рамках проекта уже состоялась встреча с министром науки и высшего образования, где были обсуждены все детали», — добавил вице-президент ассоциации.
Турлыбеков отметил, что в Казахстане более 100 университетов, и в стране намерены активно вовлекать молодежь в занятия национальными видами спорта.
С 8-го по 13 сентября в Астане состоятся Всемирные игры кочевников, привлекающие участников из 89 стран.
Всемирные игры кочевников — международное состязание по этническим видам спорта. Основная миссия игр — развитие этнокультурного движения, продвижение и сохранение игр кочевых народов.