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Российские ученые разработали лекарство от рака легких

Специалисты Института биофизики будущего МФТИ разработали препарат для таргетного лечения рака легких. Лекарство пройдет испытания в пробирке до конца 2024 года, сообщает «Газета.ru».

Источник: Башинформ

Инновационный препарат основан на ингибиторах KRAS. По прогнозам ученых, он будет поражать непосредственно злокачественные клетки и минимально воздействовать на здоровые. Именно такой подход к лечению опухолей называется целевым или таргетным.

«Работа над проектом по созданию инновационного препарата для лечения рака легких началась с исследования, вокруг каких онкомишеней сейчас “ажиотаж” в мировой фарминдустрии. Это оказались ингибиторы KRAS», — цитирует издание заведующего лабораторией доклинических исследований Института биофизики будущего МФТИ Антона Алашеева.

После завершения исследований в пробирке, специалисты проведут доклинические и клинические испытания препарата.

медицина