Российские ученые разработали лекарство от рака легких

Инновационный препарат основан на ингибиторах KRAS. По прогнозам ученых, он будет поражать непосредственно злокачественные клетки и минимально воздействовать на здоровые. Именно такой подход к лечению опухолей называется целевым или таргетным.
«Работа над проектом по созданию инновационного препарата для лечения рака легких началась с исследования, вокруг каких онкомишеней сейчас “ажиотаж” в мировой фарминдустрии. Это оказались ингибиторы KRAS», — цитирует издание заведующего лабораторией доклинических исследований Института биофизики будущего МФТИ Антона Алашеева.
После завершения исследований в пробирке, специалисты проведут доклинические и клинические испытания препарата.