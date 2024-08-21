Деревья на улице Конева, где будут строить фиджитал-центр, пересадят

Подведены итоги аукциона, объявленного две недели назад БУ «Дирекция по управлению спортивными объектами». Напомним, учреждение искало подрядчика, который сможет пересадить взрослые деревья возле ФОК имени Ларионова на улице Конева в другое место. Деревья мешают строительству запланированного на этом месте фиджитал-центра.
На аукцион заявился единственный участник, который и был признан победителем. За 3, 1 млн рублей ООО «Дриада» должна пересадить 153 березы, 46 тополей и 23 ивы. На работы отводится 10 дней.
Ранее деревья собирались просто вырубить, но разрешение на их массовое уничтожение не дала городская комиссия по сносу и обрезке зеленых насаждений.