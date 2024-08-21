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Деревья на улице Конева, где будут строить фиджитал-центр, пересадят

Омская «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» нашла подрядчика, который проведет эти работы.

Источник: Комсомольская правда

Подведены итоги аукциона, объявленного две недели назад БУ «Дирекция по управлению спортивными объектами». Напомним, учреждение искало подрядчика, который сможет пересадить взрослые деревья возле ФОК имени Ларионова на улице Конева в другое место. Деревья мешают строительству запланированного на этом месте фиджитал-центра.

На аукцион заявился единственный участник, который и был признан победителем. За 3, 1 млн рублей ООО «Дриада» должна пересадить 153 березы, 46 тополей и 23 ивы. На работы отводится 10 дней.

Ранее деревья собирались просто вырубить, но разрешение на их массовое уничтожение не дала городская комиссия по сносу и обрезке зеленых насаждений.