Деревья на улице Конева, где будут строить фиджитал-центр, пересадят

Подведены итоги аукциона, объявленного две недели назад БУ «Дирекция по управлению спортивными объектами». Напомним, учреждение искало подрядчика, который сможет пересадить взрослые деревья возле ФОК имени Ларионова на улице Конева в другое место. Деревья мешают строительству запланированного на этом месте фиджитал-центра.